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Залежався хліб? Тоді перетворіть його на ароматну шарлотку за британським рецептом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
9 вересня, 18:09
В закладинки
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Потрібен білий хліб і кисло-солодкі яблука. Для шарлотки знадобиться трохи кальвадосу, але його можна замінити бренді. Окремо варто приготувати крем шантальї на основі вершків і цукрової пудри
Рецепт шарлотки з черствого хліба
Рецепт шарлотки з черствого хліба / Фото: www.bbc.co.uk

Ми знаємо як мінімум 5 способів повернути свіжість хлібу. Зовсім скоро переконаємося, що зачерствілий хліб можна з легкістю перетворити на соковиту шарлотку. Зрозуміло, що використовувати потрібно білий і не дуже засохлий хліб. Підійде вчорашній. Для цього рецепта з Британії також знадобиться кальвадос, але його можна замінити бренді. До шарлотки пропонують подати французький крем шантильї, який готується на основі жирних вершків і цукрової пудри.

Шарлотка із зачерствілого хліба – рецепт

Інгредієнти для шарлотки

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  • 120 г цукрової пудри;
  • 6 яблук, очищених від шкірки і серцевини та нарізаних шматочками розміром 1 см;
  • 2 ст. л. кальвадосу або бренді;
  • сік 1 апельсина;
  • ½ ч. л. меленої кориці;
  • 100 г топленого вершкового масла;
  • 6 скибочок білого хліба.

Для соусу

  • 60 г цукрової пудри;
  • 20 г несолоного вершкового масла;
  • 200 мл подвійних вершків.

Для крему шантильї (за бажанням)

  • 200 мл жирних вершків;
  • 2 ст. л. просіяної цукрової пудри;
  • кілька крапель екстракту ванілі.

Спосіб приготування

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  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть вершковим маслом велику форму для запікання.
  2. Покладіть цукор і три столові ложки води в каструлю і поставте на слабкий вогонь. Готуйте до утворення карамелі.
  3. Додайте нарізані яблука в карамель. Додайте кальвадос, апельсиновий сік, корицю і 20 г розтопленого масла. Накрийте кришкою і доведіть до кипіння, потім готуйте п'ять хвилин.
  4. Зніміть кришку і готуйте ще 15 хвилин або доти, доки вся рідина не випарується і яблука не стануть м'якими. Зніміть із вогню і дайте охолонути.
  5. З хліба видаліть кірки і трохи розімніть його руками. Умочіть хліб у решту топленого масла, переконавшись, що він добре покритий.
  6. Викладіть приблизно чотири скибочки хліба, щоб щільно закрити дно форми.
  7. Зверху викладіть яблука, закрийте іншим хлібом.
  8. Випікайте 35-40 хвилин, поки шарлотка не стане золотистого кольору з хрусткою скоринкою. Дати охолонути п'ять хвилин, потім обережно перевернути на тарілку.
  9. Поки пудинг готується, приготуйте соус. З'єднайте цукор і чотири столові ложки води в сотейнику і поставте на слабкий вогонь. Доведіть до кипіння і приготуйте карамель.
  10. Вмішайте вершкове масло, додайте вершки і продовжуйте варити п'ять хвилин, весь час помішуючи, доки соус не стане кремоподібним. Зняти з вогню. Коли охолоне, просочити шарлотку.
  11. Для крему шантильї збийте вершки, цукрову пудру і екстракт ванілі разом до утворення жорстких піків.
  12. Шантильї можна подавати окремо.

І ще п'ять рецептів для ароматної шарлотки знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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