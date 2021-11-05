Екстраповітряний хліб шокупан – за що його обожнюють японці та як легко його приготувати

Хліб має яскравий молочний або вершковий смак, усе за рахунок сухого молока серед інгредієнтів. У Японії його їдять просто так або використовують для сендвічів і тостів

Японський хліб шокупан / Фото: instagram.com/m.a.m_hitomi

Шокупан можна перекласти, як "їсти хліб". У Японії його їдять відчайдушно багато, у хорошому сенсі цього слова. У кожній перфектурі є щонайменше п'ять пекарень, де печуть цей молочний хліб. Він неймовірно повітряний з виразним молочним присмаком, який забезпечує сухе молоко.

Чи варто казати, що японці люблять його використовувати для сендвічів і тостів – смачніше варіянта, схоже, знайти важко.

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Безумовно, шокупан – це не про правильне харчування, це не якийсь там цільнозерновий, але спробувати його можна. Тим паче спекти японський хліб просто.

Рецепт від Нungryhuy.com не передбачає особливих японських інгредієнтів.

Від байдужості до найвищого пілотажу випікання хліба

Хліб шокупан / Фото: instagram.com/yuka.s11220816

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Саме так розвивалася культура хліба в Японії. Ні, місцеві знали, що він існує, коли країна стала більш-менш відкритою до Заходу. Це було наприкінці 18 століття.

Справжнє захоплення випіканням хліба та поширенням його у маси сталося в середині 20-го століття, коли японці обслуговували військові бази американців після війни.

З усією своєю старанністю вони спостерігали, що витворяють з тістом американці, та й довели ці навички до досконалості.

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У чому випікають шокупан?

Для цього існують спеціяльні форми. Ні, вони традиційні, прямокутні, лише з висувною кришкою.

Форма для випікання шокупана / Фото: www.hungryhuy.com

Але ця форма не обов'язкова, можна спекти у звичайній. Кришка потрібна для того, щоб верхівка шокупана була рівною. Без кришки варто чекати хвилястої шапки на верхівці хліба.

Японський хліб шокупан – рецепт

Інгредієнти для закваски:

25 г борошна;

60 г фільтрованої води;

60 г незбираного молока.

Для тіста:

1 велике яйце кімнатної температури;

70 г незбираного молока;

340 г борошна;

7 г сухих дріжджів;

20 г сухого молока;

25 г цукру;

70 г вершкового масла для змащування форми;

5 г солі;

олія для змащування ємності для вистоювання;

2 чи 3 форми для випікання хліба.

Як приготувати: