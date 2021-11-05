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Екстраповітряний хліб шокупан – за що його обожнюють японці та як легко його приготувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 листопада, 14:53
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Хліб має яскравий молочний або вершковий смак, усе за рахунок сухого молока серед інгредієнтів. У Японії його їдять просто так або використовують для сендвічів і тостів
Японський хліб шокупан
Японський хліб шокупан / Фото: instagram.com/m.a.m_hitomi

Шокупан можна перекласти, як "їсти хліб". У Японії його їдять відчайдушно багато, у хорошому сенсі цього слова. У кожній перфектурі є щонайменше п'ять пекарень, де печуть цей молочний хліб. Він неймовірно повітряний з виразним молочним присмаком, який забезпечує сухе молоко.

Чи варто казати, що японці люблять його використовувати для сендвічів і тостів – смачніше варіянта, схоже, знайти важко.

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Безумовно, шокупан – це не про правильне харчування, це не якийсь там цільнозерновий, але спробувати його можна. Тим паче спекти японський хліб просто.

Рецепт від Нungryhuy.com не передбачає особливих японських інгредієнтів.

Від байдужості до найвищого пілотажу випікання хліба

Хліб шокупан
Хліб шокупан / Фото: instagram.com/yuka.s11220816

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Саме так розвивалася культура хліба в Японії. Ні, місцеві знали, що він існує, коли країна стала більш-менш відкритою до Заходу. Це було наприкінці 18 століття.

Справжнє захоплення випіканням хліба та поширенням його у маси сталося в середині 20-го століття, коли японці обслуговували військові бази американців після війни.

З усією своєю старанністю вони спостерігали, що витворяють з тістом американці, та й довели ці навички до досконалості.

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У чому випікають шокупан?

Для цього існують спеціяльні форми. Ні, вони традиційні, прямокутні, лише з висувною кришкою.

Форма для випікання шокупана
Форма для випікання шокупана / Фото: www.hungryhuy.com

Але ця форма не обов'язкова, можна спекти у звичайній. Кришка потрібна для того, щоб верхівка шокупана була рівною. Без кришки варто чекати хвилястої шапки на верхівці хліба.

Японський хліб шокупан – рецепт

Інгредієнти для закваски:

  • 25 г борошна;
  • 60 г фільтрованої води;
  • 60 г незбираного молока.

Для тіста:

  • 1 велике яйце кімнатної температури;
  • 70 г незбираного молока;
  • 340 г борошна;
  • 7 г сухих дріжджів;
  • 20 г сухого молока;
  • 25 г цукру;
  • 70 г вершкового масла для змащування форми;
  • 5 г солі;
  • олія для змащування ємності для вистоювання;
  • 2 чи 3 форми для випікання хліба.

Як приготувати:

  1. Для закваски змішайте борошно, воду та молоко в каструлі без підігріву, збийте міксером до повного змішування. Доведіть до кипіння на середньому вогні. Готуйте, доки маса не почне густіти. Остудіть за комантної температури близько 10 хвилин.
  2. Змішайте яйце та незбиране молоко до однорідної маси.
  3. Міксером перемішайте борошно, дріжджі, сухе молоко, цукор та сіль. Вилийте в миску яйце та молочну рідину. Додайте закваску і змішуйте близько 2 хвилин, доки тісто не перетвориться на кулю.
  4. Додайте вершкове масло та продовжуйте перемішувати міксером на середньому рівні 5-7 хвилин. Тісто має стати гладким та еластичним.
  5. Відірвіть шматочок тіста, розтягніть його – воно має бути рівномірним і пропускати світло. Якщо тісто не розтягується, продовжуйте місити.
  6. Перекладіть тісто на чисту поверхню. Налийте невелику кількість олії в миску, де розстоюватиметься тісто, накрийте рушником. Залишіть у теплому місці на 1-2 години або доки тісто не збільшиться вдвічі. Коли тісто збільшиться вдвічі, кілька разів натисніть на нього пальцями, щоб видалити надлишки газу.
  7. Розділіть тісто на частини залежно від кількості форм. За допомогою качалки розкачайте кожну кульку в квадрат.
  8. Кути кожного квадрата зігніть до середини та ще раз розкачайте. Це можна повторити кілька разів
  9. Щедро змажте форму вершковим маслом. Накрийте рушником і дайте постояти в теплому місці 30-40 хвилин. Змажте тісто молоком.
  10. Розігрійте духовку до 180 градусів. Коли духовка розігріється, поставте шокупан та випікайте близько 20 хвилин. Вийміть з духовки і перекладіть на решітку для охолодження.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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