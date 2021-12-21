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Домашняя колбаса – нужно куриное филе, немного сыра и соевого соуса

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
21 декабря, 18:25
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Сначала нарезанное филе маринуется в специях и соевом соусе, затем в него нужно добавить нарезанный сыр и запечь в течение 20-25 минут в рукаве
Домашняя колбаса из куриного филе
Домашняя колбаса из куриного филе / Фото: Alina FooDee

Домашними могут быть не только пастрома, о чем мы рассказывали, а и отличная колбаса с сыром.

Конечно, проще купить любую у проверенного производителя. Но даже качественный продукт, к сожалению, может вызывать сомнения. Достаточно посмотреть на состав колбасы и всякие добавки в ней.

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Колбаса от Alina FooDee готовится из куриного филе. Оно маринуется в соевом соусе, паприке и сушеном чесноке.

Автор рецепта советует попробовать сделать колбасу из куриных бедер, так будет сочнее.

Домашняя колбаса с сыром из куриного филе

Ингредиенты:

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  • Куриное филе или куриные бедра – 600 г
  • Соевый соус – 4-5 ст. л.
  • Копченая паприка – 1 ч. л.
  • Сушеный чеснок – 0,5 ч. л.
  • Сыр – 100 г

Как приготовить:

  1. Куриное мясо нарезать маленькими кубиками. Добавить соевый соус и специи, хорошо перемешать. Отправить в холодильник мариноваться минимум на ночь, можно и на дольше.
  2. Сыр нарезать мелким кубиком, перемешать с замаринованным куриным мясом.
  3. Рукав для запекания разрезать вдоль, переложить мясо с сыром, свернуть колбаску и зафиксировать края.
  4. Запекать 25-30 минут в заранее разогретой до 180 градусов духовке.
  5. Дать остыть в рукаве.

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Ирина Маслова
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