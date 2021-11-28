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Салаты с хурмой – к фрукту нужно добавить куриное филе или чернослив с фетой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
28 ноября, 18:30
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Как советуют авторы рецептов, хурма должна быть плотной, не вязкой, но сладкой. Ее в каждый из салатов нужно по две штуки. Если кожица толстая, то ее лучше убрать
Салаты с хурмой
Салаты с хурмой / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы обожаете необычные для многих сочетания соленого и сладкого в одной тарелке, то пора использовать хурму в салатах.

Вообще, есть фрукты, которые с курицей или соленым сыром идеальны. Например, всевозможные вариации салатов с грушей.

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Что касается хурмы, то она не должна быть вязкой. Обязательно пробуйте ее перед тем, как отправить в тарелку.

В салат с куриным филе по рецепту aleksandra.galkina.1990 нужна сладкая, но твердая хурма. Чернослив во второй салат от ekaterina_chernavceva желательно предварительно замочить в горячей воде.

Салат с хурмой и фетой

Салат с хурмой и фетой
Салат с хурмой и фетой / Фото: instagram.com/ekaterina_chernavceva/

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Ингредиенты:

  • Хурма – 2 шт.
  • Черри – 250 г
  • Микс салата
  • Фета – 200 г
  • Чернослив – 20 шт.
  • Грецкие орехи – горсть
  • Бальзамический уксус

Как приготовить:

  1. Хурму помыть и нарезать произвольно. Нарезать фету. Черри – пополам.
  2. Чернослив замочить в горячей воде на 15 минут.
  3. В тарелку выложить микс салата, разложить фету, помидоры и хурму.
  4. Украсить нарезанным черносливом и измельченными орехами. Заправить бальзамическим уксусом по вкусу.

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Салат с хурмой и куриным филе

Салат с хурмой и куриным филе
Салат с хурмой и куриным филе / Фото: instagram.com/aleksandra.galkina.1990/

Ингредиенты:

  • Листья салата
  • Хурма – 2 шт.
  • Орехи грецкие – 150 г
  • Лук красный, куриная грудка – по 1 шт.

Для заправки:

  • Винный уксус – 1 ст. л.
  • Оливковое масло – 5 ст. л.
  • Сахар – 1-2 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Грудку замариновать в любимом маринаде на 30 минут.
  2. Листья салата помыть и обсушить. Хурму нарезать дольками, лук – полукольцами.
  3. Лук замариновать в 2 ст. л. винного уксуса и щепотке сахара на 10 минут.
  4. Грудку обжарить и нарезать дольками.
  5. В тарелку на листья салата выложить курицу, хурму, маринованный лук, посыпать измельченными орехами.
  6. Ингредиенты для заправки соединить, перемешать и полить салат.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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