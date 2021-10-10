5 топовых салатов с виноградом, среди которых эффектный "Тиффани"

Эти салаты – топ среди сезонных осенних. Виноград по-своему раскрывает вкус других ингредиентов, которые оказываются с ним на одной вилке. Самые удачные сочетания, когда в салате с виноградом есть курица, сыр, сухарики, авокадо. Некоторые из них заправляются майонезом, который желательно приготовить дома.
Салат с жареным сыром, дыней и виноградом
Ингредиенты:
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- Микс салата, сулугуни – по 150 г
- Виноград
- Дыня – 4 дольки
- Грецкие орехи – 2 ст. л.
- Сухарики – по вкусу
Для панировки:
- Яйцо
- Сухари
- Мука
- Растительное масло
Для заправки:
- Йогурт – 3 ст. л.
- Мед, дижонская горчица – по 1 ч. л.
Как приготовить:
- Листья салата помыть и высушить, выложить на тарелку. Сверху – нарезанную дыню и виноград.
- Сыр нарезать брусочками толщиной 0,5 см. Обвалять в муке, затем макнуть в яйцо и в сухари. Затем еще раз в яйцо и сухари. Обжарить на растительном масле по минуте с каждой стороны.
- Сыр выложить в салат, добавить сухарики, полить заправкой посыпать орешками.
Салат "Тиффани"
Ингредиенты
- Куриная грудка – 2 шт.
- Яйца – 5 шт.
- Сыр, майонез – по 200 г
- Белый виноград (крупный) – 500 г
- Фисташки – полстакана
- Карри – 1 ч. л.
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Соль
Как приготовить:
- Обжарить на растительном масле измельченную отварную курицу с карри и солью в течение 5 минут.
- Натереть сыр и яйца на крупной терке, орехи измельчить. Виноград вымыть, ягоды разрезать пополам, удалить косточки. Каждый слой салата должен быть промазан майонезом.
- Выложить на тарелку первый слой – половину курицы и посыпать 1 ч. л. измельченных орехов.
- Второй слой – половина натертых яиц, 1 ч. л. орехов. Третий слой – половина натертого сыра и орехи. Повторить слои.
- Украсить виноградом.
Салат с авокадо, копченой курицей и виноградом
Ингредиенты:
- Лист салата
- Куриная грудка
- Стебель сельдерея – 2 шт.
- Виноград без косточек – 250 г
- Половина авокадо
- Консервированный нут – 100 г
- Обжаренные грецкие орехи – 2 ст. л.
- Йогурт – 50 мл
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Соль, карри, черный перец – по вкусу
Как приготовить:
- Салат помыть, порвать руками. Курицу нарезать. Сельдерей мелко нарубить.
- Авокадо почистить и нарезать кубиками или дольками.
- Смешать все ингредиенты. Добавить разрезанный пополам виноград. Посолить, поперчить, добавить карри.
- Заправить йогуртом или лимонным соком с оливковым маслом.
Салат "Вальдорф"
Ингредиенты:
- Куриная грудка
- Грецкие орехи – 2 ст. л.
- Половина белой луковицы
- Яблоко – 1 шт.
- Виноград без косточек – 1 стакан
- Сельдерей – 2 стебля
- Майонез – 80 мл
- Оливковое масло, сок лимона – по 1 ст. л.
- Соль, черный перец – по вкусу
Как приготовить:
- Тонко нарезать овощи и фрукты. Виноград разрезать пополам, сельдерей и очищенное яблоко тонкими дольками. Яблоко сбрызнуть соком лимона и перемешать.
- В майонез и добавить мелко нарезанный лук.
- Куриную грудку отбить, добавить соль и перец, обжарить по 3-5 минут с каждой стороны. Охладить.
- Нарезать курицу на ломтики, выложить в тарелку. Посыпать измельченными орехами.
- Добавить остальные ингредиенты, довести до вкуса солью и перцем.
Салат с виноградом и сыром
Ингредиенты:
- Перец болгарский, огурец – по 1 шт.
- Помидоры черри – 10 шт.
- Виноград – 200 г
- Камамбер – 100 г
- Руккола – 50 г
- Оливковое масло – 30 г
- Сок половины лимона
- Соль, перец
Как приготовить:
- Огурец помыть, нарезать полукольцами. Перец и сыр нарезать кубиками. Черри разрезать пополам.
- Для заправки смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем.
- Объединить сыр, перец, огурец, черри и виноград, заправить.
- Выложить на тарелку рукколу, сверху – салат.
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