5 салатов с грушей с идеальными для нее ингредиентами

Во-первых, это красиво. Плотная сочная груша выгодно смотрится на тарелке. Во-вторых, это спектр других ингредиентов, которые помогают груше, а она им, раскрыть свой вкус немного с другой стороны. Стоит обратить внимание на салаты с курицей и сыром, огурцом, хамоном и сыром с плесенью, в которых также есть этот фрукт. Если вам по душе салаты с виноградом, то и эти должны понравиться.
Салат с грушей, курицей и сыром
Ингредиенты:
- Груши – 2-3 шт.
- Копченая курица – 300 г
- Сыр – 150 г
- Листовой салат – 2 пучка
- Изюм, грецкие орехи – по 100 г
- Петрушка – 1 пучок
- Оливковое масло
- Винный или яблочный уксус – 2 ч. л.
- Соль, перец
Как приготовить:
- Груши нарезать тонкими ломтиками, курицу нарезать или порвать на волокна.
- Лук и петрушку нарезать мелко, изюм замочить, орехи слегка обжарить на сухой сковороде.
- На тарелку выложить порванные руками листья салата, курицу и сыр. Посыпать изюмом и орехами. Украсить грушей.
- Заправить оливковым маслом и полить винным уксусом.
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Салат с грушей, дор блю и рукколой
Ингредиенты:
- Руккола – пучок
- Груша – 1 шт.
- Дор блю – 100 г
- Грецкие орехи (слегка поджаренные) – 50 г
- Оливковое масло
- Бальзамический уксус
- Соль, перец
Как приготовить:
- Грушу почистить, нарезать кубиками.
- Выложить на тарелку зелень, сверху разложить грушу и сыр. Добавить орехи.
- Добавить соль и перец, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
Салат с грушей и хамоном
Ингредиенты:
- Листья салата – 100 г
- Груша – 1 шт.
- Хамон – 50 г
- Фета – по вкусу
- Орехи грецкие – 50 г
Для заправки:
- Мед, сок лимона – по 1 ч. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль, перец
Как приготовить:
- Грушу нарезать дольками и обжарить по 1 минуте с каждой стороны.
- Листья салата порвать, выложить на тарелку. Разложить грушу, фету, орехи, хамон.
- Для заправки смешать все ингредиенты, полить салат.
Салат с грушей, орехами и клюквой
Ингредиенты:
- Салат айсберг – 300 г
- Морковь, красный лук – по 1 шт.
- Яблочный уксус – 20 мл
- Натуральный йогурт – 125 мл
- Мед – 1 ст. л.
- Клюква – 100 г
- Груша – 2 шт.
- Обжаренные грецкие орехи – 150 г
Как приготовить:
- Листья салата порвать руками в миску. Лук нарезать тонкими полукольцами. Морковь натереть. Морковь и лук добавить к листьям салата.
- Для соуса смешать йогурт, жидкий мед и яблочный уксус. Приправить по вкусу.
- Заправить овощи соусом, добавить клюкву и перемешать.
- Груши очистить, нарезать соломкой.
- Перед подачей на стол добавить в салат груши и крупно порубленные орехи, перемешать.
Салат с грушей и огурцом
Ингредиенты:
- Микс салата
- Груша, авокадо, огурец – по 1 шт.
- Сыр полутвердый – 150 г
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Бальзамический соус, мед – по 1 ч. л.
Как приготовить:
- Грушу и авокадо порезать кубиками, сбрызнуть соком лимона. Сыр и огурец нарезать кубиками.
- Смешать с миксом салата.
- Бальзамический уксус и мед соединить и заправить салат.