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Салат с фейхоа и свеклой – полезный и проверенный рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
15 ноября, 17:01
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Лучше, если свекла для салата будет запекаться. Кроме фейхоа, нужны грецкие орехи и оливковое масло. Орехи слегка обжарьте на сковороде
Салат с фейхоа и свеклой
Салат с фейхоа и свеклой / Фото: instagram.com/lazy_wifes_diary/

Действительно необычное сочетание вкусов. О том, что этот салат максимально полезный, говорить будет лишним. Свеклу для него лучше запечь, но если будет отварная, тоже неплохо.

Автор рецепта – lazy_wifes_diary – предлагает взять немного грецких орехов. По желанию их можно слегка обжарить на сухой сковороде.

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Так что еще одно вкусное блюдо со свеклой, в нашем случае – полезный салат – есть в вашем арсенале.

Салат с фейхоа и свеклой

Ингредиенты:

  • 500 г отварной или запеченной свеклы;
  • 230 г фейхоа;
  • 40 г грецких орехов;
  • 4 ст. л. оливкового масла.

Как приготовить:

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  1. На крупной терке натереть свеклу.
  2. Очистить фейхоа от кожицы. Нарезать мелко.
  3. Порубить грецкие орехи. Смешать все ингредиенты и заправить маслом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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