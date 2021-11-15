Салат с фейхоа и свеклой – полезный и проверенный рецепт

Лучше, если свекла для салата будет запекаться. Кроме фейхоа, нужны грецкие орехи и оливковое масло. Орехи слегка обжарьте на сковороде

Салат с фейхоа и свеклой / Фото: instagram.com/lazy_wifes_diary/

Действительно необычное сочетание вкусов. О том, что этот салат максимально полезный, говорить будет лишним. Свеклу для него лучше запечь, но если будет отварная, тоже неплохо.

Автор рецепта – lazy_wifes_diary – предлагает взять немного грецких орехов. По желанию их можно слегка обжарить на сухой сковороде.

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Так что еще одно вкусное блюдо со свеклой, в нашем случае – полезный салат – есть в вашем арсенале.

Салат с фейхоа и свеклой

Ингредиенты:

500 г отварной или запеченной свеклы;

230 г фейхоа;

40 г грецких орехов;

4 ст. л. оливкового масла.

Как приготовить:

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