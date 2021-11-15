Салат з фейхоа та буряком – корисний та перевірений рецепт

Справді незвичайне поєднання смаків. Про те, що цей салат дуже корисний, казати буде зайвим. Буряк для нього краще запекти, але якщо буде відварений, теж непогано.
Авторка рецепта – lazy_wifes_diary – пропонує взяти трохи волоських горіхів. За бажанням їх можна злегка обсмажити на сухій сковороді.
Тож ще одна смачна страва з буряком, у нашому випадку – корисний салат – є у вашому арсеналі.
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Салат з фейхоа та буряком
Інгредієнти:
- 500 г відвареного або запеченого буряка;
- 230 г фейхоа;
- 40 г волоських горіхів;
- 4 ст. л. оливкової олії.
Як приготувати:
- На великій тертці натерти буряки.
- Очистити фейхоа від шкірки. Нарізати дрібно.
- Порубати волоські горіхи. Змішати всі інгредієнти та заправити олією.