Салат з фейхоа та буряком – корисний та перевірений рецепт

Краще, якщо буряк для салату запікатиметься. Крім фейхоа, потрібні волоські горіхи та оливкова олія. Горіхи злегка обсмажте на сковороді

Салат з фейхоа та буряком / Фото: instagram.com/lazy_wifes_diary/

Справді незвичайне поєднання смаків. Про те, що цей салат дуже корисний, казати буде зайвим. Буряк для нього краще запекти, але якщо буде відварений, теж непогано.

Авторка рецепта – lazy_wifes_diary – пропонує взяти трохи волоських горіхів. За бажанням їх можна злегка обсмажити на сухій сковороді.

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Тож ще одна смачна страва з буряком, у нашому випадку – корисний салат – є у вашому арсеналі.

Салат з фейхоа та буряком

Інгредієнти:

500 г відвареного або запеченого буряка;

230 г фейхоа;

40 г волоських горіхів;

4 ст. л. оливкової олії.

Як приготувати:

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