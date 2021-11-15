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Салат з фейхоа та буряком – корисний та перевірений рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
15 листопада, 17:01
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Краще, якщо буряк для салату запікатиметься. Крім фейхоа, потрібні волоські горіхи та оливкова олія. Горіхи злегка обсмажте на сковороді
Салат з фейхоа та буряком
Салат з фейхоа та буряком / Фото: instagram.com/lazy_wifes_diary/

Справді незвичайне поєднання смаків. Про те, що цей салат дуже корисний, казати буде зайвим. Буряк для нього краще запекти, але якщо буде відварений, теж непогано.

Авторка рецепта – lazy_wifes_diary – пропонує взяти трохи волоських горіхів. За бажанням їх можна злегка обсмажити на сухій сковороді.

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Тож ще одна смачна страва з буряком, у нашому випадку – корисний салат – є у вашому арсеналі.

Салат з фейхоа та буряком

Інгредієнти:

  • 500 г відвареного або запеченого буряка;
  • 230 г фейхоа;
  • 40 г волоських горіхів;
  • 4 ст. л. оливкової олії.

Як приготувати:

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  1. На великій тертці натерти буряки.
  2. Очистити фейхоа від шкірки. Нарізати дрібно.
  3. Порубати волоські горіхи. Змішати всі інгредієнти та заправити олією.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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