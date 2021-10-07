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Рецепт домашнього сиру "Філадельфія": економія – мінімум 100 гривень

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
7 жовтня, 16:37
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Потрібна жирна сметана, натуральний йогурт і трохи соку лимона. Після з'єднання інгредієнтів сироватка з майбутньою "Філадельфією" має стекти, на це потрібно 10-12 годин
Сир "Філадельфія"
Сир "Філадельфія" / Фото: instagram.com/povod.dly.radosti/

Усе почалося з помилки, як це часто буває з видатними гастрономічними винаходами. Американець Вільям Лоуренс, у середині 19-го століття, дуже хотів приготувати Ньошатель. Це французький сир, який вимагає довгої витримки і дозрівання.

Але було припущено помилки – так світ отримав сир "Філадельфію". Він сподобався місцевим жителям, і Лоуренс налагодив масове його виробництво.

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Чизкейки, суші та й просто на хліб – "Філадельфія" ніколи нічого не зіпсує. З інгредієнтів, наведених нижче, вийде трохи більше 400 г "Філадельфії". Якщо ви навчилися готувати рикоту вдома, то настав час і для американського вершкового сиру.

Сир "Філадельфія" – рецепт

Інгредієнти:

  • Сметана (не менше 20%) – 400 г
  • Грецький йогурт – 500 мл
  • Лимонний сік – 1 ч. л.
  • Сіль – щіпка

Як приготувати:

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  1. У глибокій мисці з'єднати йогурт, додати сметану жирністю не менше 20%, лимонний сік і сіль. Збити міксером не більше 1 хвилини.
  2. Друшляк розмістити над глибокою ємністю, вистелити трьома шарами марлі, на марлю – щільну тканину. Вилити через сито сметанно-йогуртову суміш.
  3. Накрити тарілкою і поставити вантаж. Прибрати в холодильник на 12 годин. Зняти вантаж, перекласти сир у ємність.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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