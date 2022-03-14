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Домашний сыр за 30 минут – бюджетный рецепт, с которым справится каждый

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 марта, 17:31
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Еще нужен уксус 9% и соль. После того, как сыворотка стечет, а сыр сформируется, накройте его пленкой, чтобы корочка не обветрилась
Домашний сыр - рецепт
Домашний сыр - рецепт / Фото: instagram.com/surna_nora/

При наличии молока в домашних условиях можно приготовить не только этот сыр, но и моцареллу, как это сделать правильно мы писали.

Здесь очень важно медленно и тонкой струйкой вливать в горячее молоко уксусную воду.

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После того, как сыр сформирован и из него продолжает стекать сыворотка, накройте его пленкой, чтобы не обветрился.

Рецепт канала Appetissimo рассчитан на шесть литров молока, сокращайте количество других ингредиентов, если молока у вас меньше.

Домашний сыр из молока

Ингредиенты:

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  • молоко – 6 л;
  • уксус (9%) – 6 ст. л.;
  • вода – 180 мл;
  • соль – 1 ч. л.

Здесь узнаете, как сделать домашние сосиски из куриного филе.

Как приготовить:

  1. Молоко довести до температуры 90-95 градусов.
  2. Уксус развести в воде.
  3. Если на молоке во время подогревания образовалась пена, молоко нужно перемешать. Убрать огонь до минимального.
  4. Влить воду с уксусом очень медленно, помешивая, тонкой струйкой. Как только сыворотка отделилась, сразу же перестать наливать воду с уксусом.
  5. Снять с плиты и выложить сырную массу в форму для процеживания.
  6. Во время выкладывания в форму посолить.
  7. Когда сыр практически стек, накрыть пакетами или пленкой до полного остывания.

Здесь смотрите, как правильно вливать уксусную воду в молоке во время варки сыра.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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