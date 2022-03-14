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Смачний турецький хліб на сковороді – легкий рецепт, яйця не потрібні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 березня, 12:01
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Знадобиться склянка молока, яка з'єднується з водою. Тісту потрібно 30-40 хвилин, щоб добре піднятися
Домашній турецький хліб
Домашній турецький хліб / Фото: instagram.com/tut_vkusno_saika/

Домашній хліб – це не лише тривале вистоювання, вимішування та випікання. Чудовий хліб можна приготувати на сковороді, причому яйця не потрібні.

Правда, тут потрібно дати тісту час, він має постояти у теплі 30-40 хвилин. У процесі смаження коржики добре піднімаються, але потім трохи втратить об'єми.

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Цей рецепт знайшли на каналі Lina'nın Yemek Tarifleri. Автори цього хліба, після того, як його подавати, пропонують змастити кожен коржик вершковим маслом.

Домашній турецький хліб

Домашній турецький хліб
Домашній турецький хліб / Фото: Lina'nın Yemek Tarifleri

Інгредієнти:

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  • по 300 мл води та молока;
  • за 1 ст. л. сухих дріжджів, цукру;
  • 840 г борошна;
  • 1 ч. л. солі.

Як зробити молочний японський хліб хокайдо – дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

  1. У теплій воді розвести молоко та дріжджі. Додати цукор і перемішати.
  2. Додати просіяне борошно та сіль. Замісити м'яке тісто, воно не має липнути до рук.
  3. Накрити тісто і залишити у теплі на 40 хвилин.
  4. Розділити на частини, розкачати в коржики завтовшки 2 см.
  5. Обсмажити з двох боків, за бажанням змастити розтопленим вершковим маслом.

Як замісити тісто для цього домашнього хліба – дивіться у ролику.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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