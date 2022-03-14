Смачний турецький хліб на сковороді – легкий рецепт, яйця не потрібні

Знадобиться склянка молока, яка з'єднується з водою. Тісту потрібно 30-40 хвилин, щоб добре піднятися

Домашній турецький хліб / Фото: instagram.com/tut_vkusno_saika/

Домашній хліб – це не лише тривале вистоювання, вимішування та випікання. Чудовий хліб можна приготувати на сковороді, причому яйця не потрібні.

Правда, тут потрібно дати тісту час, він має постояти у теплі 30-40 хвилин. У процесі смаження коржики добре піднімаються, але потім трохи втратить об'єми.

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Цей рецепт знайшли на каналі Lina'nın Yemek Tarifleri. Автори цього хліба, після того, як його подавати, пропонують змастити кожен коржик вершковим маслом.

Домашній турецький хліб

Домашній турецький хліб / Фото: Lina'nın Yemek Tarifleri

Інгредієнти:

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по 300 мл води та молока;

за 1 ст. л. сухих дріжджів, цукру;

840 г борошна;

1 ч. л. солі.

Як зробити молочний японський хліб хокайдо – дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

У теплій воді розвести молоко та дріжджі. Додати цукор і перемішати. Додати просіяне борошно та сіль. Замісити м'яке тісто, воно не має липнути до рук. Накрити тісто і залишити у теплі на 40 хвилин. Розділити на частини, розкачати в коржики завтовшки 2 см. Обсмажити з двох боків, за бажанням змастити розтопленим вершковим маслом.

Як замісити тісто для цього домашнього хліба – дивіться у ролику.