Хліб на сковороді без яєць – вийде 750-грамовий буханець

Для хліба потрібен теплий кефір або розведений з водою кефір у пропорції 1:1. Тісто має постояти 40 хвилин і 15 хвилин – перед смаженням.

Хліб на сковороді / Фото: [Еда без Труда] Ольга Мирошниченко

Це максимально швидкий хліб, який тільки може бути. Смажиться він не довше пів години з обох боків. Яєць і молока, як і для величезних коржів лангош, не потрібно.

Обов'язково просійте борошно, а кефір підігрійте до трохи теплішого стану, ніж кімнатна температура. Ну й при смаженні хліб накривається високою мискою, щоб не заважати йому підніматися.

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Рецепт з каналу [Їжа без клопоту] Ольга Мірошниченко.

Хліб на сковороді

Хліб на сковороді / Фото: [Еда без Труда] Ольга Мирошниченко

Інгредієнти:

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борошно – 450 г;

дріжджі – 1,5 ч. л.;

кефір (кімнатної температури) або вода – 300-320 г;

цукор – 1 ст. л.;

сіль – 1 ч. л.;

олія – 2 ст. л. +1 ст. л. для змащення.

Тут дізнаєтесь, як спекти молочний та повітряний хліб хокайдо.

Як приготувати:

Борошно просіяти. Додати цукор, сіль та дріжджі. Зробити заглиблення та вилити кефір. Замісити тісто, воно вийде липким. Додати олію та вмішати її в тісто. Зібрати тісто в грудку. Змастити миску для вистоювання олією, викласти тісто, накрити плівкою і залишити на 40 хвилин. Обім'яти тісто та сформувати колобок. Сковороду змастити олію. Викласти тісто і розплющити. Дати відпочити 15 хвилин. Накрити глибокою мискою, щоб не заважати тісту підніматися. Випікати на повільному вогні 17 хвилин. Зняти миску, на хліб покласти пергамент, тарілку та перевернути. У пергаменті покласти хліб у сковороду. Накрити кришкою і допікати 10-15 хвилин з іншого боку.

Тут дивіться докладний процес приготування хліба на сковороді.