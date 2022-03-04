Величезні дріжджові коржики лангош – смачна альтернатива хлібу

Молока та яєць для них не потрібно. Але тісто має вистоятись двічі по 40-50 хвилин

Коржики лангош / Фото: instagram.com/teatrpovska

Коржики, мабуть, найпростіша в приготуванні альтернатива хлібу. Якщо є кукурудзяне борошно, приготуйте швидкі грузинські чвіштарі.

Лангош – це коржики з Угорщини, які є ще й дуже популярним місцевим фастфудом.

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Назву можна перекласти як "полум'яний", адже лангош смажаться у великій кількості олії та подаються дуже гарячими.

Подавати їх можна зі сметаною, грибним соусом та всім відповідним, що є в домі.

Коржик лангош

Коржик лангош / Фото: instagram.com/anasty_in_budapest/

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Інгредієнти:

вода тепла – 350 мл;

борошно – 400-450 г;

сіль – 1/2 ч. л.;

цукор – 1 ст. л.;

дріжджі сирі – 20 г або сухі – 7 г.

Для соусу:

сметана – 200 г;

сир – 50 г;

часник – 3 зуб.

Тут знайдете рецепт солодких пампушок таратушок.

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Як приготувати: