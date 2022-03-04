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Величезні дріжджові коржики лангош – смачна альтернатива хлібу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 березня, 07:06
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Молока та яєць для них не потрібно. Але тісто має вистоятись двічі по 40-50 хвилин
Коржики лангош
Коржики лангош / Фото: instagram.com/teatrpovska

Коржики, мабуть, найпростіша в приготуванні альтернатива хлібу. Якщо є кукурудзяне борошно, приготуйте швидкі грузинські чвіштарі.

Лангош – це коржики з Угорщини, які є ще й дуже популярним місцевим фастфудом.

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Назву можна перекласти як "полум'яний", адже лангош смажаться у великій кількості олії та подаються дуже гарячими.

Подавати їх можна зі сметаною, грибним соусом та всім відповідним, що є в домі.

Коржик лангош

Коржик лангош
Коржик лангош / Фото: instagram.com/anasty_in_budapest/

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Інгредієнти:

  • вода тепла – 350 мл;
  • борошно – 400-450 г;
  • сіль – 1/2 ч. л.;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • дріжджі сирі – 20 г або сухі – 7 г.

Для соусу:

  • сметана – 200 г;
  • сир – 50 г;
  • часник – 3 зуб.

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Як приготувати:

  1. У теплу воду додати цукор. Перемішати та залишити на 5-7 хвилин.
  2. Борошно просіяти, додати сіль і перемішати.
  3. Дріжджі влити в борошно і замісити тісто. Тісто не має розпливатися по мисці. Закрити плівкою та прибрати у тепле місце на 40-50 хвилин.
  4. Тісто обім'яти та дочекатися другого підняття.
  5. Тісто обваляти в борошні та розділити на 5 частин. Дати відпочити 10 хвилин.
  6. Сформувати коржики і смажити в розігрітій олії по 2 хвилини з кожного боку.
  7. Для соусу з'єднати сметану з подрібненим часником і тертим сиром.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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