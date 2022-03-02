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Пампушки таратушки – замішуються на сметані або кефірі, посипаються цукровою пудрою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 березня, 07:17
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Після замісу тіста воно має постояти 30 хвилин. Форма пампушок – будь-яка
Пампушки таратушки
Пампушки таратушки / Фото: instagram.com/sabina_recepti_385_05

Пампушки і коржики – дуже смачна альтернатива хлібу. Як насмажити коржики із сиром та зеленню до перших страв – ми розповідали.

Пампушки таратушки – це до чаю та кави. Ви можете зробити їх у формі ромбиків або у формі випічки хмиз.

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Рецепт знайшли на сторінці sabina_recepti_385_05.

Пампушки таратушки

Пампушки таратушки
Пампушки таратушки / Фото: instagram.com/sabina_recepti_385_05

Інгредієнти:

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  • 1 склянка сметани;
  • 2 яйця;
  • по 2 ст. л. цукру, олії;
  • по 1/3 ч. л. соди, ваніліну;
  • дрібка солі;
  • мука, скільки візьме тісто.

Тут дізнаєтеся, як грузини смажать свої коржики мчаді з кукурудзяного борошна.

Як приготувати:

  1. Замісити тісто, залишити на 30 хвилин.
  2. Розкачати завтовшки 1 см, сформувати пампушки. Обсмажити.
  3. Посипати цукровою пудрою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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