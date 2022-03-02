Пампушки таратушки – замішуються на сметані або кефірі, посипаються цукровою пудрою

Пампушки таратушки / Фото: instagram.com/sabina_recepti_385_05
Пампушки і коржики – дуже смачна альтернатива хлібу. Як насмажити коржики із сиром та зеленню до перших страв – ми розповідали.
Пампушки таратушки – це до чаю та кави. Ви можете зробити їх у формі ромбиків або у формі випічки хмиз.
Рецепт знайшли на сторінці sabina_recepti_385_05.
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Пампушки таратушки
Пампушки таратушки / Фото: instagram.com/sabina_recepti_385_05
Інгредієнти:
- 1 склянка сметани;
- 2 яйця;
- по 2 ст. л. цукру, олії;
- по 1/3 ч. л. соди, ваніліну;
- дрібка солі;
- мука, скільки візьме тісто.
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Як приготувати:
- Замісити тісто, залишити на 30 хвилин.
- Розкачати завтовшки 1 см, сформувати пампушки. Обсмажити.
- Посипати цукровою пудрою.