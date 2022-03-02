Пампушки таратушки – замішуються на сметані або кефірі, посипаються цукровою пудрою

Після замісу тіста воно має постояти 30 хвилин. Форма пампушок – будь-яка

Пампушки таратушки / Фото: instagram.com/sabina_recepti_385_05

Пампушки і коржики – дуже смачна альтернатива хлібу. Як насмажити коржики із сиром та зеленню до перших страв – ми розповідали.

Пампушки таратушки – це до чаю та кави. Ви можете зробити їх у формі ромбиків або у формі випічки хмиз.

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Рецепт знайшли на сторінці sabina_recepti_385_05.

Пампушки таратушки

Пампушки таратушки / Фото: instagram.com/sabina_recepti_385_05

Інгредієнти:

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1 склянка сметани;

2 яйця;

по 2 ст. л. цукру, олії;

по 1/3 ч. л. соди, ваніліну;

дрібка солі;

мука, скільки візьме тісто.

Тут дізнаєтеся, як грузини смажать свої коржики мчаді з кукурудзяного борошна.

Як приготувати: