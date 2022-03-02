Пышки таратушки – замешиваются на сметане или кефире, посыпаются сахарной пудрой

После замеса теста оно должно постоять 30 минут. Форма пышек – любая

Пышки таратушки / Фото: instagram.com/sabina_recepti_385_05

Пышки и лепешки – очень вкусная альтернатива хлебу. Как нажарить лепешки с сыром и зеленью к первым блюдам – мы рассказывали.

Пышки таратушки – это к чаю и кофе. Вы можете сделать их в форме ромбиков или в форме выпечки хворост.

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Пышки таратушки

Пышки таратушки / Фото: instagram.com/sabina_recepti_385_05

Ингредиенты:

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1 стакан сметаны;

2 яйца;

по 2 ст. л. сахара, растительного масла;

по 1/3 ч. л. соды, ванилина;

щепотка соли;

мука, сколько возьмет тесто.

Здесь узнаете, как грузины жарят свои лепешки мчади из кукурузной муки.

Как приготовить: