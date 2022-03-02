Пышки таратушки – замешиваются на сметане или кефире, посыпаются сахарной пудрой

Пышки таратушки / Фото: instagram.com/sabina_recepti_385_05
Пышки и лепешки – очень вкусная альтернатива хлебу. Как нажарить лепешки с сыром и зеленью к первым блюдам – мы рассказывали.
Пышки таратушки – это к чаю и кофе. Вы можете сделать их в форме ромбиков или в форме выпечки хворост.
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Пышки таратушки
Пышки таратушки / Фото: instagram.com/sabina_recepti_385_05
Ингредиенты:
- 1 стакан сметаны;
- 2 яйца;
- по 2 ст. л. сахара, растительного масла;
- по 1/3 ч. л. соды, ванилина;
- щепотка соли;
- мука, сколько возьмет тесто.
Здесь узнаете, как грузины жарят свои лепешки мчади из кукурузной муки.
Как приготовить:
- Замесить тесто, оставить на 30 минут.
- Раскатать толщиной 1 см, сформировать пышки. Обжарить.
- Посыпать сахарной пудрой.