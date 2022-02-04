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Мчади на завтрак – быстрый рецепт грузинских лепешек к сыру или паштету

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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4 февраля, 06:55
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Мчади или чади – это очень популярные в Грузии лепешки из кукурузной муки. От чего они получаются красивого желтого цвета. На вкус нейтральные, поэтому подойдут для любого топпинга
Грузинские лепешки мчади
Грузинские лепешки мчади / Фото: instagram.com/kurkuri_karya/

Выпечки в Грузии, самой разной, очень много. Прежде всего это выпечка с сулугуни. Об одних таких пирожках – чвиштари – мы рассказывали.

Мчади или чади готовятся еще проще. Тесто замешивается на воде и кукурузной муке с небольшим количеством растительного масла.

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Мчади можно подавать к салатам, кашам, использовать вместо хлеба для колбасы и сыра.

Автор рецепта mikhailvegan предлагает добавить в тесто копченый сыр по вкусу.

Грузинские лепешки мчади

Грузинские лепешки мчади
Грузинские лепешки мчади / Фото: instagram.com/mikhailvegan

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Ингредиенты:

  • кукурузная мука – 500 г;
  • вода – 300-400 мл;
  • соль, сахар – по 1 ч. л.;
  • масло растительное – 1 ст. л.

Здесь узнаете, как приготовить мхловани – грузинский пирог со шпинатом и сыром.

Как приготовить:

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  1. Из ингредиентов замесить тесто. Обжарить на медленном огне, пока одна из сторон не начнет легко отходить от сковороды.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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