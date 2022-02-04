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Мчаді на сніданок – швидкий рецепт грузинських коржиків до сиру або паштету

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 лютого, 06:55
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Мчаді або чаді – це дуже популярні в Грузії коржики з кукурудзяного борошна. Тому вони симпатичного жовтого кольору. На смак нейтральні, тому підійдуть для будь-якого топінгу
Грузинські коржики мчаді
Грузинські коржики мчаді / Фото: instagram.com/kurkuri_karya/

Випічки в Грузії, найрізноманітнішої, дуже багато. Насамперед це випічка із сулугуні. Про такі пиріжки – чвіштарі – ми розповідали.

Мчаді або чаді готуються ще простіше. Тісто замішується на воді та кукурудзяному борошні з невеликою кількістю олії.

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Мчаді можна подавати до салатів, каш, використовувати замість хліба для ковбаси та сиру.

Автор рецепта mikhailvegan пропонує додати до тіста копчений сир за смаком.

Грузинські коржики мчаді

Грузинські коржики мчаді
Грузинські коржики мчаді / Фото: instagram.com/mikhailvegan

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Інгредієнти:

  • кукурудзяне борошно – 500 г;
  • вода – 300-400 мл;
  • сіль, цукор – по 1 ч. л.;
  • олія – 1 ст. л.

Тут дізнаєтеся, як приготувати мхловані – грузинський пиріг зі шпинатом та сиром.

Як приготувати:

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  1. З інгредієнтів замісити тісто. Обсмажити на повільному вогні, доки один із боків не почне легко відходити від сковороди.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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