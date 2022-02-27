Рецепт коржиків з начинкою із зелені та сиру – подаються з ароматним соусом

Сир тут необов'язково твердий, може бути кисломолочний. Якщо свіжої зелені немає, то нехай це будуть сушені трави. Для соусу треба з'єднати подрібнений або сушений часник з олією

Коржики з сиром та зеленню / Фото: Depositphotos

Коли в оселі є борошно, але немає часу на домашній хліб, можна приготувати коржики, наприклад, з великою кількістю зеленої цибулі.

Для цих коржів потрібні дріжджі, але вони смажаться на сухій сковороді. Для начинки сир, сметана та часник з'єднаються.

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На сторінці gotovim_bluda радять дати коржикам відпочити після того, як начинка потрапить усередину.

Коржики із сиром та зеленню

Коржики з сиром та зеленню / Фото: instagram.com/gotovim_bluda/

Інгредієнти:

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борошно – 375 г;

молоко, кефір або вода – 260 мл;

цукор – 1 ст. л.;

дріжджі сухі – 1 ч. л.;

олія – 1 ст. л.;

дрібка солі;

сир – 150 г;

зелень;

сметана – 3 ст. л.;

паприка, сухий часник – 1/2 ч. л.

Тут дізнаєтеся рецепт сметанного коржика, який багато хто пам'ятає з дитинства.

Як приготувати:⠀