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Рецепт коржиків з начинкою із зелені та сиру – подаються з ароматним соусом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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27 лютого, 07:30
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Сир тут необов'язково твердий, може бути кисломолочний. Якщо свіжої зелені немає, то нехай це будуть сушені трави. Для соусу треба з'єднати подрібнений або сушений часник з олією
Коржики з сиром та зеленню
Коржики з сиром та зеленню / Фото: Depositphotos

Коли в оселі є борошно, але немає часу на домашній хліб, можна приготувати коржики, наприклад, з великою кількістю зеленої цибулі.

Для цих коржів потрібні дріжджі, але вони смажаться на сухій сковороді. Для начинки сир, сметана та часник з'єднаються.

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На сторінці gotovim_bluda радять дати коржикам відпочити після того, як начинка потрапить усередину.

Коржики із сиром та зеленню

Коржики з сиром та зеленню
Коржики з сиром та зеленню / Фото: instagram.com/gotovim_bluda/

Інгредієнти:

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  • борошно – 375 г;
  • молоко, кефір або вода – 260 мл;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • дріжджі сухі – 1 ч. л.;
  • олія – 1 ст. л.;
  • дрібка солі;
  • сир – 150 г;
  • зелень;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • паприка, сухий часник – 1/2 ч. л.

Тут дізнаєтеся рецепт сметанного коржика, який багато хто пам'ятає з дитинства.

Як приготувати:⠀

  1. У тепле молоко додати ложку борошна, цукор та дріжджі. Перемішати і дати постояти 10 хвилин.
  2. Опару влити в борошно, додати сіль, олію. Замісити м'яке тісто. Дати піднятися впродовж 40 хвилин.
  3. Для начинки змішати тертий сир, зелень, сметану та сіль за смаком.
  4. Тісто розділити на вісім частин. У кожну покласти по 1-2 ст. л. начинки, сформувати коржики.
  5. Обсмажити на сухій сковороді з обох боків. Гарячі коржики змастити сумішшю паприки, сухого часнику та олії.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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