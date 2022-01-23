Вітамінні коржики – рецепт класної альтернативи хлібу

Коржики із зеленою цибулею / Фото: instagram.com/matushka_hariet/
Коржики – коли потрібно швидко приготувати щось печене або замінити хліб. Це можна зробити за допомогою класних грузинських чвіштарі із сулугуні або цих, із зеленою цибулею.
Це дуже простий рецепт. Якщо хочеться ще більше зелені, використовуйте свіжий кріп або петрушку.
Фублогерка matushka_hariet пропонує подавати їх зі сметаною або до перших страв.
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Коржики із зеленою цибулею
Коржики із зеленою цибулею / Фото: instagram.com/matushka_hariet/
Інгредієнти:
- 250 г борошна;
- дрібка солі;
- 180 мл теплої води;
- склянка нарізаної зеленої цибулі;
- зубчик часнику;
- 5 ст. л. олії;
- улюблені спеції.
Тут знайдете ще один рецепт коржиків – з індичкою та сиром.
Як приготувати:
- З'єднати борошно та сіль, влити воду та замісити тісто. Скачати в шар, накрити плівкою і залишити в теплому місці на 30 хвилин.
- Часник розчавити в олію і змішати зі спеціями.
- Тісто розділити на чотири частини, обмазати часниковою олією, посипати цибулею і згорнути в равлик. Знову розкочати.
- Смажити до готовності на олії.