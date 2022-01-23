Витаминные лепешки – рецепт классной альтернативы хлебу

Они еще и зеленые, ведь среди ингредиентов – целый стакан нарезанного зеленого лука. Жарятся на растительном масле, подаются отдельно или к первым блюдам

Лепешки с зеленым луком / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Лепешки – когда нужно быстро приготовить что-нибудь печеное или заменить хлеб. Это можно сделать с помощью классных грузинских чвиштари с сулугуни или этих с зеленым луком.

Это максимально простой рецепт. Если хочется еще больше зелени, то используйте свежий укроп или петрушку.

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Фублогер matushka_hariet предлагает подавать их со сметаной или к первым блюдам.

Лепешки с зеленым луком

Лепешки с зеленым луком / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Ингредиенты:

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250 г муки;

щепотка соли;

180 мл теплой воды;

стакан нарезанного зеленого лука;

зубчик чеснока;

5 ст. л. растительного масла;

любимые специи.

Здесь найдете еще один рецепт лепешек – с индейкой и сыром.

Как приготовить: