Витаминные лепешки – рецепт классной альтернативы хлебу

Лепешки с зеленым луком / Фото: instagram.com/matushka_hariet/
Лепешки – когда нужно быстро приготовить что-нибудь печеное или заменить хлеб. Это можно сделать с помощью классных грузинских чвиштари с сулугуни или этих с зеленым луком.
Это максимально простой рецепт. Если хочется еще больше зелени, то используйте свежий укроп или петрушку.
Фублогер matushka_hariet предлагает подавать их со сметаной или к первым блюдам.
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Лепешки с зеленым луком
Лепешки с зеленым луком / Фото: instagram.com/matushka_hariet/
Ингредиенты:
- 250 г муки;
- щепотка соли;
- 180 мл теплой воды;
- стакан нарезанного зеленого лука;
- зубчик чеснока;
- 5 ст. л. растительного масла;
- любимые специи.
Здесь найдете еще один рецепт лепешек – с индейкой и сыром.
Как приготовить:
- Соединить муку и соль, влить воду и замесить тесто. Скатать в шар, накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 30 минут.
- Чеснок раздавить в растительное масло и смешать со специями.
- Тесто разделить на четыре части, обмазать чесночным маслом, посыпать луком и свернуть в улитку. Снова раскатать.
- Жарить до готовности на растительном масле.