Огромные дрожжевые лепешки лангош – вкусная альтернатива хлебу

Лепешки, пожалуй, самая простая в приготовлении альтернатива хлебу. Если есть кукурузная мука, приготовьте быстрые грузинские чвиштари.
Лангош – это лепешки из Венгрии, которые еще и очень популярный местный фастфуд.
Название можно перевести как "пламенный", ведь лангош жарятся в большом количестве масла и подаются очень горячими.
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Подавать их можно со сметаной, грибным соусом да всем подходящим, что есть в доме.
Лепешка лангош
Ингредиенты:
- вода теплая – 350 мл;
- мука – 400-450 г;
- соль – 1/2 ч. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- дрожжи сырые – 20 г или сухие – 7 г.
Для соуса:
- сметана – 200 г;
- сыр – 50 г;
- чеснок – 3 зуб.
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Как приготовить:
- В теплую воду добавить сахар. Перемешать и оставить на 5-7 минут.
- Муку просеять, добавить соль и перемешать.
- Дрожжи влить в муку и замесить тесто. Тесто не должно расплываться по миске. Закрыть пленкой и убрать в теплое место на 40-50 минут.
- Тесто обмять и дождаться второго поднятия.
- Тесто обвалять в муке и разделить на 5 частей. Дать отдохнуть 10 минут.
- Сформировать лепешки и жарить в разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны.
- Для соуса соединить сметану с измельченным чесноком и тертым сыром.