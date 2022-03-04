Огромные дрожжевые лепешки лангош – вкусная альтернатива хлебу

Молока и яиц для них не нужно. Но тесто должно выстояться дважды по 40-50 минут

Лепешки лангош / Фото: instagram.com/teatrpovska

Лепешки, пожалуй, самая простая в приготовлении альтернатива хлебу. Если есть кукурузная мука, приготовьте быстрые грузинские чвиштари.

Лангош – это лепешки из Венгрии, которые еще и очень популярный местный фастфуд.

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Название можно перевести как "пламенный", ведь лангош жарятся в большом количестве масла и подаются очень горячими.

Подавать их можно со сметаной, грибным соусом да всем подходящим, что есть в доме.

Лепешка лангош

Лепешка лангош / Фото: instagram.com/anasty_in_budapest/

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Ингредиенты:

вода теплая – 350 мл;

мука – 400-450 г;

соль – 1/2 ч. л.;

сахар – 1 ст. л.;

дрожжи сырые – 20 г или сухие – 7 г.

Для соуса:

сметана – 200 г;

сыр – 50 г;

чеснок – 3 зуб.

Здесь найдете рецепт сладких пышек таратушек.

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Как приготовить: