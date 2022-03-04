Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Огромные дрожжевые лепешки лангош – вкусная альтернатива хлебу

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 марта, 07:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Молока и яиц для них не нужно. Но тесто должно выстояться дважды по 40-50 минут
Лепешки лангош
Лепешки лангош / Фото: instagram.com/teatrpovska

Лепешки, пожалуй, самая простая в приготовлении альтернатива хлебу. Если есть кукурузная мука, приготовьте быстрые грузинские чвиштари.

Лангош – это лепешки из Венгрии, которые еще и очень популярный местный фастфуд.

Реклама

Название можно перевести как "пламенный", ведь лангош жарятся в большом количестве масла и подаются очень горячими.

Подавать их можно со сметаной, грибным соусом да всем подходящим, что есть в доме.

Лепешка лангош

Лепешка лангош
Лепешка лангош / Фото: instagram.com/anasty_in_budapest/

Реклама

Ингредиенты:

  • вода теплая – 350 мл;
  • мука – 400-450 г;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • дрожжи сырые – 20 г или сухие – 7 г.

Для соуса:

  • сметана – 200 г;
  • сыр – 50 г;
  • чеснок – 3 зуб.

Здесь найдете рецепт сладких пышек таратушек.

Реклама

Как приготовить:

  1. В теплую воду добавить сахар. Перемешать и оставить на 5-7 минут.
  2. Муку просеять, добавить соль и перемешать.
  3. Дрожжи влить в муку и замесить тесто. Тесто не должно расплываться по миске. Закрыть пленкой и убрать в теплое место на 40-50 минут.
  4. Тесто обмять и дождаться второго поднятия.
  5. Тесто обвалять в муке и разделить на 5 частей. Дать отдохнуть 10 минут.
  6. Сформировать лепешки и жарить в разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны.
  7. Для соуса соединить сметану с измельченным чесноком и тертым сыром.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Истории подвигов
Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять