Хлеб на сковороде без яиц – получится 750-граммовая буханка

Это максимально быстрый хлеб, который только может быть. Жарится он не дольше получаса с двух сторон. Яиц и молока, как и для огромных лепешек лангош, не нужно.
Обязательно просейте муку, а кефир подогрейте до состояния чуть теплее комнатной температуры. Ну и при жарке хлеб накрывается высокой миской, чтобы не мешать ему подниматься.
Рецепт с канала [Еда без Труда] Ольга Мирошниченко.
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Хлеб на сковороде
Ингредиенты:
- мука – 450 г;
- дрожжи – 1,5 ч. л.;
- кефир (комнатной температуры) или вода – 300-320 г;
- сахар – 1 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- растительное масло – 2 ст. л. +1 ст. л. для обмазки.
Здесь узнаете, как испечь молочный и воздушный хлеб хоккайдо.
Как приготовить:
- Муку просеять. Добавить сахар, соль и дрожжи.
- Сделать углубление и влить кефир. Замесить тесто, оно получится липким.
- Добавить растительное масло и вмешать его в тесто. Собрать тесто в комок.
- Смазать миску для расстойки растительным маслом, выложить тесто, накрыть пленкой и оставить на 40 минут.
- Обмять тесто и сформировать колобок. Сковороду смазать масло.
- Выложить тесто и расплющить. Дать отдохнуть 15 минут. Накрыть глубокой миской, чтобы не мешать тесту подниматься.
- Выпекать на медленном огне 17 минут.
- Снять миску, на хлеб положить пергамент, тарелку и перевернуть. В пергаменте положить хлеб в сковороду.
- Накрыть крышкой и допекать 10-15 минут с другой стороны.
Здесь смотрите подробный процесс приготовления этого хлеба на сковороде.