Хлеб на сковороде без яиц – получится 750-граммовая буханка

Для хлеба нужен теплый кефир или разбавленный с водой кефир в пропорции 1:1. Тесто должно расстояться 40 минут и 15 минут – перед жаркой

Хлеб на сковороде / Фото: [Еда без Труда] Ольга Мирошниченко

Это максимально быстрый хлеб, который только может быть. Жарится он не дольше получаса с двух сторон. Яиц и молока, как и для огромных лепешек лангош, не нужно.

Обязательно просейте муку, а кефир подогрейте до состояния чуть теплее комнатной температуры. Ну и при жарке хлеб накрывается высокой миской, чтобы не мешать ему подниматься.

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Рецепт с канала [Еда без Труда] Ольга Мирошниченко.

Хлеб на сковороде

Хлеб на сковороде / Фото: [Еда без Труда] Ольга Мирошниченко

Ингредиенты:

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мука – 450 г;

дрожжи – 1,5 ч. л.;

кефир (комнатной температуры) или вода – 300-320 г;

сахар – 1 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

растительное масло – 2 ст. л. +1 ст. л. для обмазки.

Здесь узнаете, как испечь молочный и воздушный хлеб хоккайдо.

Как приготовить:

Муку просеять. Добавить сахар, соль и дрожжи. Сделать углубление и влить кефир. Замесить тесто, оно получится липким. Добавить растительное масло и вмешать его в тесто. Собрать тесто в комок. Смазать миску для расстойки растительным маслом, выложить тесто, накрыть пленкой и оставить на 40 минут. Обмять тесто и сформировать колобок. Сковороду смазать масло. Выложить тесто и расплющить. Дать отдохнуть 15 минут. Накрыть глубокой миской, чтобы не мешать тесту подниматься. Выпекать на медленном огне 17 минут. Снять миску, на хлеб положить пергамент, тарелку и перевернуть. В пергаменте положить хлеб в сковороду. Накрыть крышкой и допекать 10-15 минут с другой стороны.

Здесь смотрите подробный процесс приготовления этого хлеба на сковороде.