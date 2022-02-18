Молочный хлеб хоккайдо – рецепт сочной выпечки

Благодаря экстравоздушному хлебу шокупану мы убедились, что в искусстве выпекания хлеба японцы могут давно соревноваться, например, с итальянцами.
Хокхайдо – это сочный хлеб, выпекается на специальной заварке тенгджонг. Заварка должна постоять в холоде несколько часов.
Говорят, что когда-то в Японии для хоккайдо бралось молоко от коров, которые паслись на лавандовых полях.
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Общее время замешивания, как говорит опытная хозяйка Ольга Шобутинская, составит 25-30 минут. Расстойка теста займет около трех часов.
Японский молочный хлеб хоккайдо
Для заварки:
- 20 г пшеничной муки высшего сорта;
- 100 мл воды.
Для теста:
- заварка;
- 350 г пшеничной муки;
- 35 г сахара;
- 7 г соли;
- 1 большое яйцо;
- 110 мл молока;
- 10 г сухого молока;
- 5 г сухих быстрых дрожжей;
- 30 г сливочного масла комнатной температуры.
Для смазывания:
- 1 яйцо;
- 1,5 ст. л. молока.
Здесь найдете рецепт шерстяного хлеба, который тоже смог завоевать YouTube.
Как приготовить:
- Для тангджонг (заварки) воду довести почти до кипения. Влить в муку и хорошо размешать венчиком. Накрыть пленкой в контакт и убрать в холод на три часа.
- Для теста соединить 1 ч. л. сахара и дрожжи. Влить теплое молоко, хорошо перемешать и оставить на 5 минут.
- Смешать остальной сахар, соль и яйцо. Взбить венчиком и добавить сухое молоко. Перемешать до однородности.
- В просеянную муку влить яичную массу, дрожжевую смесь и заварку комнатной температуры, ее можно прогреть на водяной бане.
- Замесить тесто, отбивая тесто об стол, растягивая и складывая. Так вымешивать 15-20 минут.
- Частями подмесить масло комнатной температуры.
- Емкость смазать сливочным маслом, положить тесто, накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на полтора часа.
- Разделить тесто на части, обмять, накрыть и дать отдохнуть 15 минут.
- Форму хорошо смазать растительным маслом. Выложить заготовки.
- Каждую часть раскатать в пласт толщиной 7-10 мм. Сложить конвертом и прижать рукой.
- Раскатать в длинный прямоугольный пласт толщиной 5-7 мм. Ширина пласта должна соответствовать ширине формы. Свернуть в рулет. Выложить в форму. Так сформировать остальные части теста.
- Накрыть и оставить при комнатной температуре на полтора часа.
- Для смазывания хлеба взбить яйцо, добавить молоко и процедить смесь. Смазать хаккайдо.
- Выпекать в разогретой до 190 градусов 30 минут. Режим без конвекции.
Здесь смотрите все детали формовки японского молочного хлеба.