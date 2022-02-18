Молочний хліб хокайдо – рецепт соковитої випічки

Завдяки екстраповітряному хлібу шокупану ми переконалися, що в мистецтві випікання хліба японці можуть давно змагатися, наприклад, з італійцями.
Хокайдо – це соковитий хліб, який випікається на спеціяльній заварці тенгджонг. Заварка має постояти в холоді кілька годин.
Кажуть, колись у Японії для хокайдо бралося молоко від корів, що паслися на лавандових полях.
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Загальний час замішування, як каже досвідчена господиня Ольга Шобутинська, становитиме 25-30 хвилин. На вистоювання тіста треба близько трьох годин.
Японський молочний хліб хокайдо
Для заварки:
- 20 г пшеничного борошна вищого ґатунку;
- 100 мл води.
Для тіста:
- заварка;
- 350 г пшеничного борошна;
- 35 г цукру;
- 7 г солі;
- 1 велике яйце;
- 110 мл молока;
- 10 г сухого молока;
- 5 г сухих швидких дріжджів;
- 30 г вершкового масла кімнатної температури.
Для змащування:
- 1 яйце;
- 1,5 ст. л. молока.
Тут знайдете рецепт вовняного хліба, який теж зміг завоювати YouTube.
Як приготувати:
- Для тангджонг (заварки) довести воду майже до кипіння. Влити в борошно і добре розмішати вінчиком. Накрити плівкою в контакт і прибрати в холод на три години.
- Для тіста поєднати 1 ч. л. цукру та дріжджі. Влити тепле молоко, добре перемішати та залишити на 5 хвилин.
- Змішати решту цукру, сіль і яйце. Збити вінчиком і додати сухе молоко. Перемішати до однорідності.
- У просіяне борошно влити яєчну масу, дріжджову суміш і заварку кімнатної температури, її можна прогріти на водяній бані.
- Замісити тісто, відбиваючи тісто об стіл, розтягуючи та складаючи. Так вимішувати 15-20 хвилин.
- Частинами підмісити масло кімнатної температури.
- Ємність змастити вершковим маслом, покласти тісто, накрити плівкою і залишити за кімнатної температури на півтори години.
- Розділити тісто на частини, обім'яти, накрити і дати відпочити 15 хвилин.
- Форму добре змастити олією. Викласти заготівлі.
- Кожну частину розкачати в пласт завтовшки 7-10 мм. Скласти конвертом та притиснути рукою.
- Розкачати в довгий прямокутний пласт завтовшки 5-7 мм. Завширшки пласт має відповідати формі. Згорнути у рулет. Викласти у форму. Так сформувати інші частини тіста.
- Накрити та залишити за кімнатної температури на півтори години.
- Для змащування хліба збити яйце, додати молоко та процідити суміш. Змастити хакайдо.
- Випікати у розігрітій до 190 градусів 30 хвилин. Режим без конвекції.
Тут дивіться всі деталі формування японського молочного хліба.