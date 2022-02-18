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Молочний хліб хокайдо – рецепт соковитої випічки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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18 лютого, 10:56
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Особливість – молочна заварка. Саме вона подарує хлібу яскравий вершковий смак. Заготівлі треба буде розкачати та скрутити в рулети
Японський молочний хліб хокайдо
Японський молочний хліб хокайдо / Фото: іnstagram.com/thekitchenbachelor

Завдяки екстраповітряному хлібу шокупану ми переконалися, що в мистецтві випікання хліба японці можуть давно змагатися, наприклад, з італійцями.

Хокайдо – це соковитий хліб, який випікається на спеціяльній заварці тенгджонг. Заварка має постояти в холоді кілька годин.

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Кажуть, колись у Японії для хокайдо бралося молоко від корів, що паслися на лавандових полях.

Загальний час замішування, як каже досвідчена господиня Ольга Шобутинська, становитиме 25-30 хвилин. На вистоювання тіста треба близько трьох годин.

Японський молочний хліб хокайдо

Японський молочний хліб хокайдо
Японський молочний хліб хокайдо / Фото: instagram.com/foodgeek.dk

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Для заварки:

  • 20 г пшеничного борошна вищого ґатунку;
  • 100 мл води.

Для тіста:

  • заварка;
  • 350 г пшеничного борошна;
  • 35 г цукру;
  • 7 г солі;
  • 1 велике яйце;
  • 110 мл молока;
  • 10 г сухого молока;
  • 5 г сухих швидких дріжджів;
  • 30 г вершкового масла кімнатної температури.

Для змащування:

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  • 1 яйце;
  • 1,5 ст. л. молока.

Тут знайдете рецепт вовняного хліба, який теж зміг завоювати YouTube.

Як приготувати:

  1. Для тангджонг (заварки) довести воду майже до кипіння. Влити в борошно і добре розмішати вінчиком. Накрити плівкою в контакт і прибрати в холод на три години.
  2. Для тіста поєднати 1 ч. л. цукру та дріжджі. Влити тепле молоко, добре перемішати та залишити на 5 хвилин.
  3. Змішати решту цукру, сіль і яйце. Збити вінчиком і додати сухе молоко. Перемішати до однорідності.
  4. У просіяне борошно влити яєчну масу, дріжджову суміш і заварку кімнатної температури, її можна прогріти на водяній бані.
  5. Замісити тісто, відбиваючи тісто об стіл, розтягуючи та складаючи. Так вимішувати 15-20 хвилин.
  6. Частинами підмісити масло кімнатної температури.
  7. Ємність змастити вершковим маслом, покласти тісто, накрити плівкою і залишити за кімнатної температури на півтори години.
  8. Розділити тісто на частини, обім'яти, накрити і дати відпочити 15 хвилин.
  9. Форму добре змастити олією. Викласти заготівлі.
  10. Кожну частину розкачати в пласт завтовшки 7-10 мм. Скласти конвертом та притиснути рукою.
  11. Розкачати в довгий прямокутний пласт завтовшки 5-7 мм. Завширшки пласт має відповідати формі. Згорнути у рулет. Викласти у форму. Так сформувати інші частини тіста.
  12. Накрити та залишити за кімнатної температури на півтори години.
  13. Для змащування хліба збити яйце, додати молоко та процідити суміш. Змастити хакайдо.
  14. Випікати у розігрітій до 190 градусів 30 хвилин. Режим без конвекції.

Тут дивіться всі деталі формування японського молочного хліба.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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