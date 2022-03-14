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Вкусный турецкий хлеб на сковороде – легкий рецепт, яйца не нужны

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 марта, 12:01
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Понадобится стакан молока, который разведется в воде. Тесту нужно 30-40 минут, чтобы хорошо подняться
Домашний турецкий хлеб
Домашний турецкий хлеб / Фото: instagram.com/tut_vkusno_saika/

Домашний хлеб – это не только долгая расстойка, вымешивание и выпекание. Отличный хлеб можно приготовить на сковороде, причем яйца не нужны.

Правда, здесь нужно дать тесту время, оно должно постоять в тепле 30-40 минут. В процессе жарки лепешки хорошо поднимаются, но потом немного потеряют объемы.

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Этот рецепт нашли на канале Lina'nın Yemek Tarifleri. Авторы этого хлеба, после того, как его подавать, предлагают смазать каждую лепешку сливочным маслом.

Домашний турецкий хлеб

Домашний турецкий хлеб
Домашний турецкий хлеб / Фото: Lina'nın Yemek Tarifleri

Ингредиенты:

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  • по 300 мл воды и молока;
  • по 1 ст. л. сухих дрожжей, сахара;
  • 840 г муки;
  • 1 ч. л. соли.

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Как приготовить:

  1. В теплой воде развести молоко и дрожжи. Добавить сахар и перемешать.
  2. Добавить просеянную муку и соль. Замесить мягкое тесто, оно не должно липнуть к рукам.
  3. Накрыть тесто и оставить в тепле на 40 минут.
  4. Разделить на части, раскатать в лепешки толщиной 2 см.
  5. Обжарить с двух сторон, по желанию смазать растопленным сливочным маслом.

Как замесить тесто для этого домашнего хлеба – смотрите в ролике.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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