Як приготувати домашній гамбургер – від котлети до соусу біґ тейсті

Соус готується на основі олії та яйця. До нього обов'язково потрібно додати трохи томатної пасти, нарізані солоні огірки та цибулю

Домашній гамбургер - як приготувати і рецепт / Фото: www.pexels.com/Daniel Reche

Звичайну пласку котлету з будь-якого фаршу можна подати доволі оригінально. Красивий "біфштекс на коні", наприклад, супроводжує смажене яйце та скибочки ковбаси.

Але найвідоміший варіант – це гамбургери та бургери. Ресторани швидкого харчування тимчасово не працюють, тому все це можна приготувати в домашніх умовах, причому часу і сил це не забере.

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Домашній гамбургер

Домашній гамбургер / Фото: instagram.com/hblmojiko

Інгредієнти:

400 г яловичий фарш;

бекон, твердий сир;

помідори, огірки, цибуля;

по 1,5 ч. л. сухого часнику, копченої паприки, гірчиці, цукру;

булки з кунжутом.

Для соусу:

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1 яйце;

180 г олія

120 г солоні огірки

50 г цибуля;

3 ст. л. томатна паста;

сік лимона;

чорний перець – щіпка.

Також можна поекспериментувати з піцою, зробивши для неї начинку як у бургера. Рецепт шукайте тут.



Як приготувати: