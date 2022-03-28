Як приготувати домашній гамбургер – від котлети до соусу біґ тейсті

Звичайну пласку котлету з будь-якого фаршу можна подати доволі оригінально. Красивий "біфштекс на коні", наприклад, супроводжує смажене яйце та скибочки ковбаси.
Але найвідоміший варіант – це гамбургери та бургери. Ресторани швидкого харчування тимчасово не працюють, тому все це можна приготувати в домашніх умовах, причому часу і сил це не забере.
Домашній гамбургер
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Інгредієнти:
- 400 г яловичий фарш;
- бекон, твердий сир;
- помідори, огірки, цибуля;
- по 1,5 ч. л. сухого часнику, копченої паприки, гірчиці, цукру;
- булки з кунжутом.
Для соусу:
- 1 яйце;
- 180 г олія
- 120 г солоні огірки
- 50 г цибуля;
- 3 ст. л. томатна паста;
- сік лимона;
- чорний перець – щіпка.
Також можна поекспериментувати з піцою, зробивши для неї начинку як у бургера. Рецепт шукайте тут.
Як приготувати:
- У олію вбити яйце, блендером збити суміш у майонез. Додати дрібно нарізані огірки, цибулю та інші інгредієнти для соусу. Пробити блендером до однорідності. Дати настоятись 30 хвилин.
- Помідори, огірки, цибулю нарізати.
- У фарш додати сіль, чорний перець та часник, перемішати та відбити фарш. Сформувати котлети трохи більше за діаметр булок.
- Булки розрізати навпіл, обсмажити разом з беконом.
- Викласти котлети на розігріту сковороду. Коли один бік буде готовий, перевернути та викласти сир. Накрити кришкою.
- Одну частину булки змастити соусом, викласти салат, котлету, бекон, соус і накрити другою частиною булки.