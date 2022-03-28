Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Без майонезу

Чим замінити яйця

Домашній сир

Пісний десерт

Замість компоту

Як на мангалі
СЬОГОДНІ Їжа

Як приготувати домашній гамбургер – від котлети до соусу біґ тейсті

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 березня, 17:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Соус готується на основі олії та яйця. До нього обов'язково потрібно додати трохи томатної пасти, нарізані солоні огірки та цибулю
Домашній гамбургер - як приготувати і рецепт
Домашній гамбургер - як приготувати і рецепт / Фото: www.pexels.com/Daniel Reche

Звичайну пласку котлету з будь-якого фаршу можна подати доволі оригінально. Красивий "біфштекс на коні", наприклад, супроводжує смажене яйце та скибочки ковбаси.

Але найвідоміший варіант – це гамбургери та бургери. Ресторани швидкого харчування тимчасово не працюють, тому все це можна приготувати в домашніх умовах, причому часу і сил це не забере.

Реклама

Домашній гамбургер

Домашній гамбургер
Домашній гамбургер / Фото: instagram.com/hblmojiko

Інгредієнти:

  • 400 г яловичий фарш;
  • бекон, твердий сир;
  • помідори, огірки, цибуля;
  • по 1,5 ч. л. сухого часнику, копченої паприки, гірчиці, цукру;
  • булки з кунжутом.

Для соусу:

Реклама
  • 1 яйце;
  • 180 г олія
  • 120 г солоні огірки
  • 50 г цибуля;
  • 3 ст. л. томатна паста;
  • сік лимона;
  • чорний перець – щіпка.

Також можна поекспериментувати з піцою, зробивши для неї начинку як у бургера. Рецепт шукайте тут.

Як приготувати:

  1. У олію вбити яйце, блендером збити суміш у майонез. Додати дрібно нарізані огірки, цибулю та інші інгредієнти для соусу. Пробити блендером до однорідності. Дати настоятись 30 хвилин.
  2. Помідори, огірки, цибулю нарізати.
  3. У фарш додати сіль, чорний перець та часник, перемішати та відбити фарш. Сформувати котлети трохи більше за діаметр булок.
  4. Булки розрізати навпіл, обсмажити разом з беконом.
  5. Викласти котлети на розігріту сковороду. Коли один бік буде готовий, перевернути та викласти сир. Накрити кришкою.
  6. Одну частину булки змастити соусом, викласти салат, котлету, бекон, соус і накрити другою частиною булки.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Рецепт за гороскопом
Що готувати Рибам
Дізнатися страву
Контроль якості
Перевірити сир на свіжість
Узнать
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Гамбургер як у McDonalds
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Стародавні рецепти
Смачно по-українські
Готувати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти