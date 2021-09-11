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3 рецепти начинок для ситних картопляних човників

Ірина Маслова
11 вересня, 07:01
Бажано, щоб картопля була однакової форми. А для начинки потрібно брати продукти, які в процесі приготування виділяють сік. Це може бути бекон, сир, гриби

Ймовірно, що запечена картопля – одне з найсмачніших виконань з цим коренеплодом. Так, у всіляких запіканках вона теж хороша, але коли її перетворити на човники з начинкою, це практично святкова страва. Нижче знайдете 3 варіянти, чим заповнити картопляні човники. Залучайте фантазію, модернізуйте і покращуйте ці рецепти.

Картопляні човники із жульєном

Картопляні човники з жульєном / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Картопляні човники / Фото: instagram.com/katsy_life/

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Інгредієнти

  • 5 великих картоплин
  • 250 г курячого філе
  • 200 г грибів
  • 1 цибулина
  • 5 ст. л. оливкової олії
  • 3 зубчики часнику
  • 1 ст. л. борошна
  • 200 г вершків 20%
  • 150 г сулугуні
  • сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Картоплю ретельно вимити, наколоти виделкою, обмазати оливковою олією і запекти в духовці за 220 градусів впродовж 45 хвилин.
  2. Для жульєну всі продукти нарізати кубиками. Обсмажити цибулину до золотистого кольору в оливковій олії, додати часник і нарізане кубиками філе, за 5 хвилин додати гриби. Протушкувати.
  3. За 5 хвилин всипати в сковороду борошно і влити вершки. Дати прокипіти курці з грибами при постійному перемішуванні до потрібної густоти соусу. Посолити, поперчити свіжомеленим перцем.
  4. Картоплю розрізати уздовж і витягнути серцевину і підсолити.
  5. Розім'яти серцевину картоплі виделкою і змішати із жульєном. Начинити половинки і посипати сиром.
  6. Запекти в духовці за 200 градусів 10-15 хвилин.

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Картопляні човники з нутом

Картопляні човники з нутом / Фото: instagram.com/advisofi/

Інгредієнти (на 2 порції)

  • 2 шт. картоплі
  • 1,5 ст. л. масло вершкове
  • 1 шт. цибуля-шалот
  • 1 пучок шпинату
  • 1/4 склянки сметани
  • 60 г сиру філадельфія
  • 1 склянка нуту
  • 1/4 склянки моцарели
  • сіль, перець

Спосіб приготування

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  1. Випікати картоплю до готовності 45-60 хвилин за 180 градусів. Розрізати картоплю навпіл, дати охолонути 5-10 хвилин.
  2. Обсмажити нарізану цибулю, додати нарізаний шпинат і обсмажувати 2-3 хвилин. Вийняти з картоплі м'якоть шкірку залишити.
  3. Змішати цю м'якоть із сиром і сметаною, додати горох, обсмажену цибулю зі шпинатом, сіль і перець.
  4. Сприснути шкірку олією і поставити в духовку на 5 хвилин, вийняти шкірку і наповнити начинкою, посипати моцарелою.
  5. Відправити в духовку на 10-15 хвилин або доки сир не розплавиться.

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Картопляні човники з беконом

Картопляні човники з беконом

Інгредієнти

  • 4 шт. картоплі
  • 4 зуб. часнику
  • 100 г вершкового масла
  • 2 ст. л. сметані
  • 4 скибочки бекону або ковбаси
  • 200 г твердого сиру
  • кріп, зелена цибуля, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Картоплю вимити, обсушити. Натерти невеликою кількістю олії з сіллю. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 1-1,5 годин.
  2. За 40 хвилин після того, як картопля запікається в духовці, на фольгу викласти очищені зубчики часнику, посолити, поперчити. Додати трохи вершкового масла і столову ложку олії. Загорнути у фольгу і відправити в духовку до картоплі.
  3. Скибочки бекону (або ковбаси/шинки) дрібно нарізати, злегка обсмажити на сухій сковороді до золотистого кольору.
  4. Остиглу картоплю розрізати навпіл і ложкою, намагаючись не пошкодити шкірку, вийняти м'якоть.
  5. М'якоть викласти в миску, додати часник, сметану, трохи олії, посічену зелень, обсмажений бекон (ковбасу/шинку), тертий сир. Перемішати.
  6. Начинку викласти в човники, на кожну викласти по 2 кубики холодного вершкового масла, зверху посипати тертим сиром.
  7. Запікати за 180 градусів до рум'яної скоринки.

7 рецептів картопляних зраз для ситного обіду знайдете тут.