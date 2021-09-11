3 рецепти начинок для ситних картопляних човників

Ймовірно, що запечена картопля – одне з найсмачніших виконань з цим коренеплодом. Так, у всіляких запіканках вона теж хороша, але коли її перетворити на човники з начинкою, це практично святкова страва. Нижче знайдете 3 варіянти, чим заповнити картопляні човники. Залучайте фантазію, модернізуйте і покращуйте ці рецепти.
Картопляні човники із жульєном
Картопляні човники з жульєном / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/
Картопляні човники / Фото: instagram.com/katsy_life/
Інгредієнти
- 5 великих картоплин
- 250 г курячого філе
- 200 г грибів
- 1 цибулина
- 5 ст. л. оливкової олії
- 3 зубчики часнику
- 1 ст. л. борошна
- 200 г вершків 20%
- 150 г сулугуні
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Картоплю ретельно вимити, наколоти виделкою, обмазати оливковою олією і запекти в духовці за 220 градусів впродовж 45 хвилин.
- Для жульєну всі продукти нарізати кубиками. Обсмажити цибулину до золотистого кольору в оливковій олії, додати часник і нарізане кубиками філе, за 5 хвилин додати гриби. Протушкувати.
- За 5 хвилин всипати в сковороду борошно і влити вершки. Дати прокипіти курці з грибами при постійному перемішуванні до потрібної густоти соусу. Посолити, поперчити свіжомеленим перцем.
- Картоплю розрізати уздовж і витягнути серцевину і підсолити.
- Розім'яти серцевину картоплі виделкою і змішати із жульєном. Начинити половинки і посипати сиром.
- Запекти в духовці за 200 градусів 10-15 хвилин.
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Картопляні човники з нутом
Картопляні човники з нутом / Фото: instagram.com/advisofi/
Інгредієнти (на 2 порції)
- 2 шт. картоплі
- 1,5 ст. л. масло вершкове
- 1 шт. цибуля-шалот
- 1 пучок шпинату
- 1/4 склянки сметани
- 60 г сиру філадельфія
- 1 склянка нуту
- 1/4 склянки моцарели
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Випікати картоплю до готовності 45-60 хвилин за 180 градусів. Розрізати картоплю навпіл, дати охолонути 5-10 хвилин.
- Обсмажити нарізану цибулю, додати нарізаний шпинат і обсмажувати 2-3 хвилин. Вийняти з картоплі м'якоть шкірку залишити.
- Змішати цю м'якоть із сиром і сметаною, додати горох, обсмажену цибулю зі шпинатом, сіль і перець.
- Сприснути шкірку олією і поставити в духовку на 5 хвилин, вийняти шкірку і наповнити начинкою, посипати моцарелою.
- Відправити в духовку на 10-15 хвилин або доки сир не розплавиться.
Картопляні човники з беконом
Картопляні човники з беконом
Інгредієнти
- 4 шт. картоплі
- 4 зуб. часнику
- 100 г вершкового масла
- 2 ст. л. сметані
- 4 скибочки бекону або ковбаси
- 200 г твердого сиру
- кріп, зелена цибуля, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Картоплю вимити, обсушити. Натерти невеликою кількістю олії з сіллю. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 1-1,5 годин.
- За 40 хвилин після того, як картопля запікається в духовці, на фольгу викласти очищені зубчики часнику, посолити, поперчити. Додати трохи вершкового масла і столову ложку олії. Загорнути у фольгу і відправити в духовку до картоплі.
- Скибочки бекону (або ковбаси/шинки) дрібно нарізати, злегка обсмажити на сухій сковороді до золотистого кольору.
- Остиглу картоплю розрізати навпіл і ложкою, намагаючись не пошкодити шкірку, вийняти м'якоть.
- М'якоть викласти в миску, додати часник, сметану, трохи олії, посічену зелень, обсмажений бекон (ковбасу/шинку), тертий сир. Перемішати.
- Начинку викласти в човники, на кожну викласти по 2 кубики холодного вершкового масла, зверху посипати тертим сиром.
- Запікати за 180 градусів до рум'яної скоринки.