3 рецепти начинок для ситних картопляних човників

Ймовірно, що запечена картопля – одне з найсмачніших виконань з цим коренеплодом. Так, у всіляких запіканках вона теж хороша, але коли її перетворити на човники з начинкою, це практично святкова страва. Нижче знайдете 3 варіянти, чим заповнити картопляні човники. Залучайте фантазію, модернізуйте і покращуйте ці рецепти.

Картопляні човники із жульєном

Картопляні човники з жульєном / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Картопляні човники / Фото: instagram.com/katsy_life/

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Інгредієнти

5 великих картоплин

250 г курячого філе

200 г грибів

1 цибулина

5 ст. л. оливкової олії

3 зубчики часнику

1 ст. л. борошна

200 г вершків 20%

150 г сулугуні

сіль, перець

Спосіб приготування

Картоплю ретельно вимити, наколоти виделкою, обмазати оливковою олією і запекти в духовці за 220 градусів впродовж 45 хвилин. Для жульєну всі продукти нарізати кубиками. Обсмажити цибулину до золотистого кольору в оливковій олії, додати часник і нарізане кубиками філе, за 5 хвилин додати гриби. Протушкувати. За 5 хвилин всипати в сковороду борошно і влити вершки. Дати прокипіти курці з грибами при постійному перемішуванні до потрібної густоти соусу. Посолити, поперчити свіжомеленим перцем. Картоплю розрізати уздовж і витягнути серцевину і підсолити. Розім'яти серцевину картоплі виделкою і змішати із жульєном. Начинити половинки і посипати сиром. Запекти в духовці за 200 градусів 10-15 хвилин.

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Картопляні човники з нутом

Картопляні човники з нутом / Фото: instagram.com/advisofi/

Інгредієнти (на 2 порції)

2 шт. картоплі

1,5 ст. л. масло вершкове

1 шт. цибуля-шалот

1 пучок шпинату

1/4 склянки сметани

60 г сиру філадельфія

1 склянка нуту

1/4 склянки моцарели

сіль, перець

Спосіб приготування

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Випікати картоплю до готовності 45-60 хвилин за 180 градусів. Розрізати картоплю навпіл, дати охолонути 5-10 хвилин. Обсмажити нарізану цибулю, додати нарізаний шпинат і обсмажувати 2-3 хвилин. Вийняти з картоплі м'якоть шкірку залишити. Змішати цю м'якоть із сиром і сметаною, додати горох, обсмажену цибулю зі шпинатом, сіль і перець. Сприснути шкірку олією і поставити в духовку на 5 хвилин, вийняти шкірку і наповнити начинкою, посипати моцарелою. Відправити в духовку на 10-15 хвилин або доки сир не розплавиться.

Картопляні човники з беконом

Картопляні човники з беконом

Інгредієнти

4 шт. картоплі

4 зуб. часнику

100 г вершкового масла

2 ст. л. сметані

4 скибочки бекону або ковбаси

200 г твердого сиру

кріп, зелена цибуля, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Картоплю вимити, обсушити. Натерти невеликою кількістю олії з сіллю. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку на 1-1,5 годин. За 40 хвилин після того, як картопля запікається в духовці, на фольгу викласти очищені зубчики часнику, посолити, поперчити. Додати трохи вершкового масла і столову ложку олії. Загорнути у фольгу і відправити в духовку до картоплі. Скибочки бекону (або ковбаси/шинки) дрібно нарізати, злегка обсмажити на сухій сковороді до золотистого кольору. Остиглу картоплю розрізати навпіл і ложкою, намагаючись не пошкодити шкірку, вийняти м'якоть. М'якоть викласти в миску, додати часник, сметану, трохи олії, посічену зелень, обсмажений бекон (ковбасу/шинку), тертий сир. Перемішати. Начинку викласти в човники, на кожну викласти по 2 кубики холодного вершкового масла, зверху посипати тертим сиром. Запікати за 180 градусів до рум'яної скоринки.

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