3 рецепти солоних сирників – із базиліком, шпинатом і кропом

Якщо вам поки не доводилося куштувати подібні сирники, то час це зробити. Вони точно посядуть почесне місце серед ваших улюблених страв із сиру. Зелень можна брати будь-яку. Головне, щоб вона була свіжою. Також можна використовувати трохи твердого сиру або рикоти, за бажанням додайте трохи часнику.
Сирники з базиліком і часником
Сирники з базиліком і часником / Фото: instagram.com/janeaboutlife/
Рецепти сирників з зеленню / Фото: instagram.com/liudmilaliudmyla/
Інгредієнти:
- Свіжий базилік – 3 гілочки;
- Гранульований часник – 1 ч. л.;
- Рисове борошно – 35 г;
- Яйце – 1 шт.;
- Сіль – 1 ч. л.;
- Масло або олія для смаження.
Як приготувати:
- Базилік дрібно нарізати і змішати із сиром. Додати яйце, сіль, часник і ретельно перемішати.
- Ввести борошно і знову перемішати. Сформувати сирники, обсмажити на сковороді до готовності.
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Сирники зі рикотою і шпинатом
Сирники зі шпинатом і зеленню / Фото: instagram.com/skutaru_blog/
Інгредієнти:
- сир – 300 г;
- рикота – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- борошно – 2 ст. л.;
- шпинат, кріп, петрушка, зелена цибуля – за смаком;
- сіль.
Як приготувати:
- Сир перетерти через сито, додати рикоту.
- Яйце, шпинат, петрушку і кріп подрібнити блендером.
- З'єднати сир із зеленню, додати борошно. Посолити і перемішати.
- Сформувати сирники і обсмажити на невеликому вогні до готовності.
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Сирники з часником, твердим сиром і зеленню
Сирники з часником, сиром і зеленню / Фото: instagram.com/ljubane1979/
Інгредієнти:
- сир – 300 г;
- яйця – 3 шт.;
- часник – 3 зуб.;
- сир – 100 г;
- рисове борошно – 50 г;
- петрушка, кріп, зелена цибуля, сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Змішати сир, яйця, посічену зелень, подрібнений через прес часник, натертий на крупній тертці сир. Усе перемішати.
- Борошно просіяти, додати сіль і вмішати в сир.
- Сформувати сирники, якщо потрібно, обваляти в борошні та смажити до готовності.
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