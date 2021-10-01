3 рецепти солоних сирників – із базиліком, шпинатом і кропом

Якщо вам поки не доводилося куштувати подібні сирники, то час це зробити. Вони точно посядуть почесне місце серед ваших улюблених страв із сиру. Зелень можна брати будь-яку. Головне, щоб вона була свіжою. Також можна використовувати трохи твердого сиру або рикоти, за бажанням додайте трохи часнику.

Сирники з базиліком і часником

Сирники з базиліком і часником / Фото: instagram.com/janeaboutlife/

Рецепти сирників з зеленню / Фото: instagram.com/liudmilaliudmyla/

Реклама

Інгредієнти:

Свіжий базилік – 3 гілочки;

Гранульований часник – 1 ч. л.;

Рисове борошно – 35 г;

Яйце – 1 шт.;

Сіль – 1 ч. л.;

Масло або олія для смаження.

Як приготувати:

Базилік дрібно нарізати і змішати із сиром. Додати яйце, сіль, часник і ретельно перемішати. Ввести борошно і знову перемішати. Сформувати сирники, обсмажити на сковороді до готовності.

Реклама

Читайте також: Як заморозити сирники для літнього швидкого сніданку

Сирники зі рикотою і шпинатом

Сирники зі шпинатом і зеленню / Фото: instagram.com/skutaru_blog/

Інгредієнти:

сир – 300 г;

рикота – 100 г;

яйце – 1 шт.;

борошно – 2 ст. л.;

шпинат, кріп, петрушка, зелена цибуля – за смаком;

сіль.

Як приготувати:

Сир перетерти через сито, додати рикоту. Яйце, шпинат, петрушку і кріп подрібнити блендером. З'єднати сир із зеленню, додати борошно. Посолити і перемішати. Сформувати сирники і обсмажити на невеликому вогні до готовності.

Читайте також: 3 рецепти сирників зі смачним сюрпризом

Сирники з часником, твердим сиром і зеленню

Сирники з часником, сиром і зеленню / Фото: instagram.com/ljubane1979/

Інгредієнти:

сир – 300 г;

яйця – 3 шт.;

часник – 3 зуб.;

сир – 100 г;

рисове борошно – 50 г;

петрушка, кріп, зелена цибуля, сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

Змішати сир, яйця, посічену зелень, подрібнений через прес часник, натертий на крупній тертці сир. Усе перемішати. Борошно просіяти, додати сіль і вмішати в сир. Сформувати сирники, якщо потрібно, обваляти в борошні та смажити до готовності.

Читайте також: