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3 рецепти солоних сирників – із базиліком, шпинатом і кропом

Ірина Маслова
1 жовтня, 07:01
Їх можна зробити зі шпинатом, кропом, петрушкою, базиліком. Для насиченості смаку використовуйте трохи часнику, твердого сиру або рикоти. Подавати такі сирники зі сметаною або грецьким йогуртом

Якщо вам поки не доводилося куштувати подібні сирники, то час це зробити. Вони точно посядуть почесне місце серед ваших улюблених страв із сиру. Зелень можна брати будь-яку. Головне, щоб вона була свіжою. Також можна використовувати трохи твердого сиру або рикоти, за бажанням додайте трохи часнику.

Сирники з базиліком і часником

Сирники з базиліком і часником / Фото: instagram.com/janeaboutlife/

Рецепти сирників з зеленню / Фото: instagram.com/liudmilaliudmyla/

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Інгредієнти:

  • Свіжий базилік – 3 гілочки;
  • Гранульований часник – 1 ч. л.;
  • Рисове борошно – 35 г;
  • Яйце – 1 шт.;
  • Сіль – 1 ч. л.;
  • Масло або олія для смаження.

Як приготувати:

  1. Базилік дрібно нарізати і змішати із сиром. Додати яйце, сіль, часник і ретельно перемішати.
  2. Ввести борошно і знову перемішати. Сформувати сирники, обсмажити на сковороді до готовності.

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Сирники зі рикотою і шпинатом

Сирники зі шпинатом і зеленню / Фото: instagram.com/skutaru_blog/

Інгредієнти:

  • сир – 300 г;
  • рикота – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • борошно – 2 ст. л.;
  • шпинат, кріп, петрушка, зелена цибуля – за смаком;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Сир перетерти через сито, додати рикоту.
  2. Яйце, шпинат, петрушку і кріп подрібнити блендером.
  3. З'єднати сир із зеленню, додати борошно. Посолити і перемішати.
  4. Сформувати сирники і обсмажити на невеликому вогні до готовності.

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Сирники з часником, твердим сиром і зеленню

Сирники з часником, сиром і зеленню / Фото: instagram.com/ljubane1979/

Інгредієнти:

  • сир – 300 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • часник – 3 зуб.;
  • сир – 100 г;
  • рисове борошно – 50 г;
  • петрушка, кріп, зелена цибуля, сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Змішати сир, яйця, посічену зелень, подрібнений через прес часник, натертий на крупній тертці сир. Усе перемішати.
  2. Борошно просіяти, додати сіль і вмішати в сир.
  3. Сформувати сирники, якщо потрібно, обваляти в борошні та смажити до готовності.

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