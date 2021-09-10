7 рецептів для соковитого і ароматного м'яса кролика

Як би ми не приготували кролика – на сковороді, в духовці чи мультиварці – це чудово завжди. Готується він швидко і практично невимогливий до процесу, хіба що м'ясо обов'язково потрібно замаринувати. Але маринувати можна як 30 хвилин, так і більше кількох годин. Джеймі Олівер рекомендує тушкувати його із соусом на основі червоного вина та бальзамічного оцту, а в цій добірці зібрані ще 7 найрізноманітніших варіянтів, як зробити з кролика яскраву соковиту страву.

Кролик з маслинами і каперсами

Кролик з маслинами і каперсами / Фото: instagram.com/olivia.bruxelles/

Рецепти страв з кроликом / Фото: instagram.com/olgaslutskaya/

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Інгредієнти

1 кг кролик

2 шт. цибуля

5 зуб. часник

200 мл біле вино

Маслини, каперси, розмарин, петрушка та інші спеції – за смаком

Спосіб приготування

Обсмажити на сковороді шматки кролика до золотистої скоринки. Додати подрібнені цибулю і часник. За 10-15 хвилин влити біле вин. Довести до смаку спеціями. Накрити кришкою і тушкувати впродовж години. За 10 хвилин до закінчення додати маслини і каперси.

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Котлети з кролика з цукіні

Котлети з кролика з цукіні / Фото: freepik.com

Інгредієнти

500 г фаршу з кролика

250 г цукіні

1 ст. л. рисового борошна

1 ст. л. вівсяних висівок

Зелень, сіль, перець

Спосіб приготування

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Натерти цукіні на тертці, посолити про залишити на 15 хвилин, щоб цукіні пустив сік. Віджати сік, додати в фарш з ложкою висівок, посолити і поперчити за смаком. Сформувати невеликі котлети, трохи присипавши рисовим борошном. Обсмажити на невеликій кількості олії впродовж 5 хвилин. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку і довести до готовності.

Кролик у мультиварці з овочами і квасолею

Кролик у мультиварці з овочами і квасолею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

4 шт. ніжки кролика

1 ск. біла квасоля

По 2 шт. баклажани, морква, помідори

По 1 шт. цукіні, цибуля, болгарський перець

Сіль, перець

Олія

Спосіб приготування

Ніжки кролика помити і обсушити. Покласти їх на дно чаші мультиварки, змащеної олією. Готувати в режимі "Смаження" з двох боків до золотистої скоринки. Замочену на ніч квасолю промити і додати до кролика. За необхідності влити трохи води або бульйону. Увімкнути режим "Тушкування". Закрити кришку і підготувати овочі. Моркву і перець нарізати кубиками. Баклажан і цукіні – великими шматками, томати і цибулю – дрібними кубиками. Коли кролик з квасолею готуватиметься близько 40 хвилин, відправити в чашу мультиварки моркву і тушкувати її 20 хвилин. Потім додати томати і цибулю. Потім баклажани, болгарський перець і цукіні. Тушкувати ще 15 хвилин. Додати сіль і мелений перець, довести страву до готовності.

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Кролик у сметані з овочами

Кролик у сметані з овочами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 тушка кролика

1 морква

1 ріпчаста цибуля

1 гілочка розмарину або чебрецю

400 г сметани

1 ч. л. сушених прованських трав

Сіль, мелений спеції за смаком

200 г броколі

200 г стручкової квасолі

2 ст. л. олії

Спосіб приготування

Тушку кролика помити і розрізати на шматки. Посипати м'ясо меленим чорним перцем, посолити і залишити маринуватися на пів години. Можна за бажанням обваляти в борошні. Потім обсмажити шматки кролика на олії до золотистої скоринки. Цибулю і моркву почистити і нарізати півкільцями. Обсмажити овочі на олії в каструлі з товстим дном. Додати шматки кролика, гарячу воду і спеції. Води має бути стільки, щоб вона злегка вкривала м'ясо. Тушкувати кролика впродовж 40 хвилин на повільному вогні. Потім додати в каструлю гілочку розмарину і тушкувати ще приблизно 20 хвилин. Можна підливати в каструлю кип'ячену воду. Броколі і стручкову квасолю бланшувати 5 хвилин в киплячій воді, потім додати в каструлю разом зі сметаною. Довести до кипіння, перевірити на сіль і спеції. Подавати кролика гарячим разом з гарніром.

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Кролик у сметані з розмарином і лимоном

Кролик у сметані / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 тушка кролика завважки близько 1 кг

150 мл молока плюс для замочування кролика

300 г сметани жирністю 20%

1 лимон

2 зубчики часнику

1 ст. л. борошна

1 ст. л. крохмалю

Олія

Сіль, перець

Розмарин

Спосіб приготування

Кролика обробити і розрізати на порційні шматки. Залити молоком і залишити на ніч у холодильнику, щоб м'ясо стало ніжніше. Наступного дня молоко злити. Натерти цедру з одного лимона. Додати подрібнений часник, сіль і перець. Перемішати і натерти цією сумішшю кролика. Залишити маринуватися на годину. Викласти шматочки на сковороду з олією та обсмажити з кожного боку до легкої золотистої скоринки. Перекласти обсмаженого кролика в каструлю і залити окропом, так, щоб вода ледь вкривала шматочки. Туди ж відправити залишки олії зі сковороди, в якій смажився кролик. Додати 1-2 гілочки розмарину і тушкувати на невеликому вогні 40 хвилин, періодично помішуючи. Тим часом підготувати сметанний соус. У миску викласти сметану. В окремій склянці розвести холодним молоком (150 мл) столову ложку борошна і столову ложку крохмалю. Розмішати, додати до сметани і ретельно перемішати вінчиком. Коли кролик буде вже майже готовий, влити в каструлю сметанну суміш і, помішуючи, тушкувати ще п'ять хвилин на слабкому вогні. Подавати з картопляним пюре.

Ризото з кроликом

Ризото з кроликом / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

400 г м'яса кролика без кісток

250 г рису арборіо

2 помідори

2 ріпчасті цибулі

2 стебла селери

1 морква

1 головка молодого часнику

15 оливок без кісточок

70 г сала

6 гілочок розмарину

100 мл сухого червоного вина

3 ст. л. оливкової олії

3 горошини духмяного перцю

1 лаврове листя

1/4 ч. л. меленого перцю

1 1/2 ч. л. морської солі

Спосіб приготування

Часник, моркву і цибулину почистити і крупно нарізати. Одне стебло селери розрізати на кілька частин. Помістити підготовлені овочі до каструлі, додати лаврове листя, духмяний перець і 1/2 ч. ложки солі, залити все водою і зварити бульйон. Сало тонко нарізати. Решту цибулі і селери подрібнити. У важкій і глибокій сковороді розігріти оливкову олію і обсмажити сало. Коли сало зазолотиться, додати цибулю і селеру і смажити на невеликому вогні. М'ясо кролика вимити, просушити, нарізати невеликими шматочками, приблизно 5х5 см, і відправити до сковороди. Помідори натерти на тертці. Додати їх до сковороди з половиною розмарину і вином. Накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні близько 40 хвилин (до готовності кролика). Якщо рідина википатиме, влити трохи вина або бульйону. Відправити до сковородт рис і оливки. Коли рис вбере соус, почати додавати бульйон. Постійно помішувати і стежити за тим, щоб рідини було не надто багато – рис не повинен плавати в бульйоні. Посолити і поперчити, готувати ризото 18-20 хвилин. Додати до готового ризото трохи оливкової олії, посипати розмарином.

Кролик у вершково-грибному соусі

Кролик у вершково-грибному соусі / Фото: Depositphotos

Інгредієнти для кролика

1 кролик, оброблений на порційні шматки

1/2 склянки сухого білого вина для маринування

1-2 зубчики часнику

Гілочка розмарину

Сіль, мелений чорний перець

Для соусу

Жменя сушених білих грибів, попередньо замочених у теплій воді

2 цибулинки-шалот

Трохи свіжого або сушеного чебрецю

1/2 склянки білого сухого вина

1/2 склянки води або рідини, в якій замочували гриби

2 ст. л. негострої зернистої гірчиці

100-150 г жирних вершків

Сіль

Спосіб приготування

Кролика посолити, поперчити, обваляти в дрібно посіченому розмарині, скласти в ємність з кришкою, додати розчавлені зубчики часнику і залити сухим вином. Поставити в холодильник маринуватися на шість-вісім годин. Перед приготуванням кролика вийняти, промити водою і обсушити, маринад вилити. Кролика, попередньо замаринованого, обсушеного серветками, покласти на сильно розігріту сковороду з олією, обсмажити шматочки до рум'яного кольору. Викласти в сотейник. На сковороду, де обсмажується кролик, покласти дрібно нарізану цибулю-шалот, обсмажити її до прозорості, додати попередньо замочені гриби без рідини, готувати 2-3 хвилини. Потім додати вино, рідину від грибів або воду, чебрець, сіль, гірчицю, довести рідину до кипіння і залити нею кролика. Тушкувати на повільному вогні під кришкою, доливаючи воду за необхідності, впродовж 40-50 хвилин або до м'якості. Коли кролик буде готовий, вийняти його з рідини, в якій він тушкувався, поставити в тепле місце. Соус, якщо він рідкий, трохи випарити. Потім зменшити вогонь на мінімум, додати вершки, обережно помішуючи. Повернути кролика в соус.

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