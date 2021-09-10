7 рецептів для соковитого і ароматного м'яса кролика

Як би ми не приготували кролика – на сковороді, в духовці чи мультиварці – це чудово завжди. Готується він швидко і практично невимогливий до процесу, хіба що м'ясо обов'язково потрібно замаринувати. Але маринувати можна як 30 хвилин, так і більше кількох годин. Джеймі Олівер рекомендує тушкувати його із соусом на основі червоного вина та бальзамічного оцту, а в цій добірці зібрані ще 7 найрізноманітніших варіянтів, як зробити з кролика яскраву соковиту страву.
Кролик з маслинами і каперсами
Рецепти страв з кроликом / Фото: instagram.com/olgaslutskaya/
Інгредієнти
- 1 кг кролик
- 2 шт. цибуля
- 5 зуб. часник
- 200 мл біле вино
- Маслини, каперси, розмарин, петрушка та інші спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Обсмажити на сковороді шматки кролика до золотистої скоринки. Додати подрібнені цибулю і часник.
- За 10-15 хвилин влити біле вин. Довести до смаку спеціями. Накрити кришкою і тушкувати впродовж години.
- За 10 хвилин до закінчення додати маслини і каперси.
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Котлети з кролика з цукіні
Інгредієнти
- 500 г фаршу з кролика
- 250 г цукіні
- 1 ст. л. рисового борошна
- 1 ст. л. вівсяних висівок
- Зелень, сіль, перець
Спосіб приготування
- Натерти цукіні на тертці, посолити про залишити на 15 хвилин, щоб цукіні пустив сік. Віджати сік, додати в фарш з ложкою висівок, посолити і поперчити за смаком.
- Сформувати невеликі котлети, трохи присипавши рисовим борошном.
- Обсмажити на невеликій кількості олії впродовж 5 хвилин.
- Відправити в розігріту до 180 градусів духовку і довести до готовності.
Кролик у мультиварці з овочами і квасолею
Інгредієнти
- 4 шт. ніжки кролика
- 1 ск. біла квасоля
- По 2 шт. баклажани, морква, помідори
- По 1 шт. цукіні, цибуля, болгарський перець
- Сіль, перець
- Олія
Спосіб приготування
- Ніжки кролика помити і обсушити. Покласти їх на дно чаші мультиварки, змащеної олією. Готувати в режимі "Смаження" з двох боків до золотистої скоринки.
- Замочену на ніч квасолю промити і додати до кролика. За необхідності влити трохи води або бульйону. Увімкнути режим "Тушкування". Закрити кришку і підготувати овочі.
- Моркву і перець нарізати кубиками. Баклажан і цукіні – великими шматками, томати і цибулю – дрібними кубиками.
- Коли кролик з квасолею готуватиметься близько 40 хвилин, відправити в чашу мультиварки моркву і тушкувати її 20 хвилин.
- Потім додати томати і цибулю. Потім баклажани, болгарський перець і цукіні. Тушкувати ще 15 хвилин. Додати сіль і мелений перець, довести страву до готовності.
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Кролик у сметані з овочами
Інгредієнти
- 1 тушка кролика
- 1 морква
- 1 ріпчаста цибуля
- 1 гілочка розмарину або чебрецю
- 400 г сметани
- 1 ч. л. сушених прованських трав
- Сіль, мелений спеції за смаком
- 200 г броколі
- 200 г стручкової квасолі
- 2 ст. л. олії
Спосіб приготування
- Тушку кролика помити і розрізати на шматки. Посипати м'ясо меленим чорним перцем, посолити і залишити маринуватися на пів години. Можна за бажанням обваляти в борошні. Потім обсмажити шматки кролика на олії до золотистої скоринки.
- Цибулю і моркву почистити і нарізати півкільцями. Обсмажити овочі на олії в каструлі з товстим дном. Додати шматки кролика, гарячу воду і спеції. Води має бути стільки, щоб вона злегка вкривала м'ясо.
- Тушкувати кролика впродовж 40 хвилин на повільному вогні. Потім додати в каструлю гілочку розмарину і тушкувати ще приблизно 20 хвилин. Можна підливати в каструлю кип'ячену воду.
- Броколі і стручкову квасолю бланшувати 5 хвилин в киплячій воді, потім додати в каструлю разом зі сметаною. Довести до кипіння, перевірити на сіль і спеції.
- Подавати кролика гарячим разом з гарніром.
Кролик у сметані з розмарином і лимоном
Інгредієнти
- 1 тушка кролика завважки близько 1 кг
- 150 мл молока плюс для замочування кролика
- 300 г сметани жирністю 20%
- 1 лимон
- 2 зубчики часнику
- 1 ст. л. борошна
- 1 ст. л. крохмалю
- Олія
- Сіль, перець
- Розмарин
Спосіб приготування
- Кролика обробити і розрізати на порційні шматки. Залити молоком і залишити на ніч у холодильнику, щоб м'ясо стало ніжніше. Наступного дня молоко злити.
- Натерти цедру з одного лимона. Додати подрібнений часник, сіль і перець. Перемішати і натерти цією сумішшю кролика. Залишити маринуватися на годину.
- Викласти шматочки на сковороду з олією та обсмажити з кожного боку до легкої золотистої скоринки.
- Перекласти обсмаженого кролика в каструлю і залити окропом, так, щоб вода ледь вкривала шматочки. Туди ж відправити залишки олії зі сковороди, в якій смажився кролик. Додати 1-2 гілочки розмарину і тушкувати на невеликому вогні 40 хвилин, періодично помішуючи.
- Тим часом підготувати сметанний соус. У миску викласти сметану. В окремій склянці розвести холодним молоком (150 мл) столову ложку борошна і столову ложку крохмалю. Розмішати, додати до сметани і ретельно перемішати вінчиком.
- Коли кролик буде вже майже готовий, влити в каструлю сметанну суміш і, помішуючи, тушкувати ще п'ять хвилин на слабкому вогні.
- Подавати з картопляним пюре.
Ризото з кроликом
Інгредієнти
- 400 г м'яса кролика без кісток
- 250 г рису арборіо
- 2 помідори
- 2 ріпчасті цибулі
- 2 стебла селери
- 1 морква
- 1 головка молодого часнику
- 15 оливок без кісточок
- 70 г сала
- 6 гілочок розмарину
- 100 мл сухого червоного вина
- 3 ст. л. оливкової олії
- 3 горошини духмяного перцю
- 1 лаврове листя
- 1/4 ч. л. меленого перцю
- 1 1/2 ч. л. морської солі
Спосіб приготування
- Часник, моркву і цибулину почистити і крупно нарізати. Одне стебло селери розрізати на кілька частин.
- Помістити підготовлені овочі до каструлі, додати лаврове листя, духмяний перець і 1/2 ч. ложки солі, залити все водою і зварити бульйон.
- Сало тонко нарізати. Решту цибулі і селери подрібнити.
- У важкій і глибокій сковороді розігріти оливкову олію і обсмажити сало. Коли сало зазолотиться, додати цибулю і селеру і смажити на невеликому вогні.
- М'ясо кролика вимити, просушити, нарізати невеликими шматочками, приблизно 5х5 см, і відправити до сковороди.
- Помідори натерти на тертці. Додати їх до сковороди з половиною розмарину і вином. Накрити кришкою і тушкувати на повільному вогні близько 40 хвилин (до готовності кролика). Якщо рідина википатиме, влити трохи вина або бульйону.
- Відправити до сковородт рис і оливки. Коли рис вбере соус, почати додавати бульйон. Постійно помішувати і стежити за тим, щоб рідини було не надто багато – рис не повинен плавати в бульйоні. Посолити і поперчити, готувати ризото 18-20 хвилин.
- Додати до готового ризото трохи оливкової олії, посипати розмарином.
Кролик у вершково-грибному соусі
Інгредієнти для кролика
- 1 кролик, оброблений на порційні шматки
- 1/2 склянки сухого білого вина для маринування
- 1-2 зубчики часнику
- Гілочка розмарину
- Сіль, мелений чорний перець
Для соусу
- Жменя сушених білих грибів, попередньо замочених у теплій воді
- 2 цибулинки-шалот
- Трохи свіжого або сушеного чебрецю
- 1/2 склянки білого сухого вина
- 1/2 склянки води або рідини, в якій замочували гриби
- 2 ст. л. негострої зернистої гірчиці
- 100-150 г жирних вершків
- Сіль
Спосіб приготування
- Кролика посолити, поперчити, обваляти в дрібно посіченому розмарині, скласти в ємність з кришкою, додати розчавлені зубчики часнику і залити сухим вином. Поставити в холодильник маринуватися на шість-вісім годин.
- Перед приготуванням кролика вийняти, промити водою і обсушити, маринад вилити.
- Кролика, попередньо замаринованого, обсушеного серветками, покласти на сильно розігріту сковороду з олією, обсмажити шматочки до рум'яного кольору. Викласти в сотейник.
- На сковороду, де обсмажується кролик, покласти дрібно нарізану цибулю-шалот, обсмажити її до прозорості, додати попередньо замочені гриби без рідини, готувати 2-3 хвилини. Потім додати вино, рідину від грибів або воду, чебрець, сіль, гірчицю, довести рідину до кипіння і залити нею кролика. Тушкувати на повільному вогні під кришкою, доливаючи воду за необхідності, впродовж 40-50 хвилин або до м'якості.
- Коли кролик буде готовий, вийняти його з рідини, в якій він тушкувався, поставити в тепле місце. Соус, якщо він рідкий, трохи випарити. Потім зменшити вогонь на мінімум, додати вершки, обережно помішуючи. Повернути кролика в соус.
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