Авокадо, запечений з яйцем – рецепт ідеального корисного сніданку

Почнемо з того, що смачні яйця теж потрібно вміти приготувати, причому в будь-який спосіб. У цьому ідеальному сніданку від goodfood.gram білок має запектись, а жовток залишатися рідким.
Тертий сир бажано додати, коли авокадо з яйцем побудуть у гарячій духовці більше п'яти хвилин. У рецепті є бекон, його можна замінити лососем або відвареною куркою.
Авокадо, запечений з яйцем / Фото: instagram.com/goodfood.gram/
Авокадо, запечені з яйцем
Інгредієнти:
- авокадо – 2 шт.;
- яйця – 4 шт.;
- бекон – 30 г;
- сіль, перець, спеції, зелень;
- сир твердий.
Як приготувати:
- Авокадо розрізати навпіл, прибрати кісточку. Ложкою звільнити місце для яйця.
- Духовку розігріти до 200 градусів.
- В половинки авокадо розбити по яйцю, додати сіль, перець спеції. Викласти нарізаний бекон і тертий сир.
- Запікати 15 хвилин. Білок має запектися, а жовток – залишатися рідким, так смачніше.
- Прикрасити зеленню.