Авокадо, запечений з яйцем – рецепт ідеального корисного сніданку

Почнемо з того, що смачні яйця теж потрібно вміти приготувати, причому в будь-який спосіб. У цьому ідеальному сніданку від goodfood.gram білок має запектись, а жовток залишатися рідким.

Тертий сир бажано додати, коли авокадо з яйцем побудуть у гарячій духовці більше п'яти хвилин. У рецепті є бекон, його можна замінити лососем або відвареною куркою.

Авокадо, запечений з яйцем / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

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Авокадо, запечені з яйцем

Інгредієнти:

авокадо – 2 шт.;

яйця – 4 шт.;

бекон – 30 г;

сіль, перець, спеції, зелень;

сир твердий.

Як приготувати: