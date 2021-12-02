"Богатир" – рецепт збалансованого та апетитного салату з буряків

Це не тільки салат з розряду – на кожен день і корисний, – його можна поставити і на святковий стіл. Без уваги він точно не залишиться.

Крім буряків, у ньому є кисло-солодкі яблука, трохи чорносливу та родзинок. Якщо ви плануєте схуднути до Нового року, то "Богатир" можна їсти замість вечері.

Салат "Богатир" / Фото: Коллекция Рецептов

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На каналі Колекція рецептів радять варити буряк з додаванням цукру, а чорнослив залити окропом, дати постояти 10 хвилин і обсушити паперовим рушником.

Салат "Богатир"

Інгредієнти:

500 г відвареного буряка;

2 зубчики часнику;

100 г сушеного чорносливу;

250 г яблук;

по 50 г волоських горіхів, родзинок без кісточок;

50 г нейтрального грецького йогурту.

Як приготувати:

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