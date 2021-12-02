"Богатир" – рецепт збалансованого та апетитного салату з буряків

Це не тільки салат з розряду – на кожен день і корисний, – його можна поставити і на святковий стіл. Без уваги він точно не залишиться.
Крім буряків, у ньому є кисло-солодкі яблука, трохи чорносливу та родзинок. Якщо ви плануєте схуднути до Нового року, то "Богатир" можна їсти замість вечері.
Салат "Богатир" / Фото: Коллекция Рецептов
На каналі Колекція рецептів радять варити буряк з додаванням цукру, а чорнослив залити окропом, дати постояти 10 хвилин і обсушити паперовим рушником.
Салат "Богатир"
Інгредієнти:
- 500 г відвареного буряка;
- 2 зубчики часнику;
- 100 г сушеного чорносливу;
- 250 г яблук;
- по 50 г волоських горіхів, родзинок без кісточок;
- 50 г нейтрального грецького йогурту.
Як приготувати:
- Буряк натерти на великій тертці. До буряків натерти на дрібній тертці часник.
- Чорнослив нарізати тонкою соломкою. Яблука очистити та натерти на великій тертці.
- Волоські горіхи нарізати не дуже дрібно. І додати до інших інгредієнтів.
- Додати родзинки, попередньо замочені в окропі на кілька хвилин, посолити за смаком.
- Заправити йогуртом та перемішати.