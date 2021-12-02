Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

"Богатырь" – рецепт сбалансированного и аппетитного салата из свеклы

Ирина Маслова
2 декабря, 17:30
Сбалансированный он потому, что в нем есть полезные сухофрукты – изюм и чернослив, немного орехов и яблоки. Но главное, что заправляется он греческим йогуртом или сметаной

Это не только салат из разряда – на каждый день и полезный, – его можно поставить и на праздничный стол. Без внимания он точно не останется.

Кроме свеклы, в нем есть кисло-сладкие яблоки, немного чернослива и изюма. Если вы планируете похудеть к Новому году, то "Богатырь" можно есть вместо ужина.

Салат "Богатырь" / Фото: Коллекция Рецептов

Реклама

На канале Коллекция Рецептов советуют варить свеклу с добавлением сахара, а чернослив залить кипятком, дать постоять 10 минут и обсушить бумажным полотенцем.

Салат "Богатырь"

Ингредиенты:

  • 500 г отварной свеклы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 100 г сушеного чернослива;
  • 250 г яблок;
  • по 50 г грецких орехов, изюма без косточек;
  • 50 г нейтрального греческого йогурта.

Как приготовить:

Реклама
  1. Свеклу натереть на крупной терке. К свекле натереть на мелкой терке чеснок.
  2. Чернослив нарезать тонкой соломкой. Яблоки очистить и натереть на крупной терке.
  3. Грецкие орехи нарезать не очень мелко. И добавить к другим ингредиентом.
  4. Добавить изюм, предварительно замоченный в кипятке на несколько минут, посолить по вкусу.
  5. Заправить йогуртом и перемешать.