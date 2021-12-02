"Богатырь" – рецепт сбалансированного и аппетитного салата из свеклы

Это не только салат из разряда – на каждый день и полезный, – его можно поставить и на праздничный стол. Без внимания он точно не останется.

Кроме свеклы, в нем есть кисло-сладкие яблоки, немного чернослива и изюма. Если вы планируете похудеть к Новому году, то "Богатырь" можно есть вместо ужина.

Салат "Богатырь" / Фото: Коллекция Рецептов

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На канале Коллекция Рецептов советуют варить свеклу с добавлением сахара, а чернослив залить кипятком, дать постоять 10 минут и обсушить бумажным полотенцем.

Салат "Богатырь"

Ингредиенты:

500 г отварной свеклы;

2 зубчика чеснока;

100 г сушеного чернослива;

250 г яблок;

по 50 г грецких орехов, изюма без косточек;

50 г нейтрального греческого йогурта.

Как приготовить:

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