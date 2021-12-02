"Богатырь" – рецепт сбалансированного и аппетитного салата из свеклы

Это не только салат из разряда – на каждый день и полезный, – его можно поставить и на праздничный стол. Без внимания он точно не останется.
Кроме свеклы, в нем есть кисло-сладкие яблоки, немного чернослива и изюма. Если вы планируете похудеть к Новому году, то "Богатырь" можно есть вместо ужина.
Салат "Богатырь" / Фото: Коллекция Рецептов
На канале Коллекция Рецептов советуют варить свеклу с добавлением сахара, а чернослив залить кипятком, дать постоять 10 минут и обсушить бумажным полотенцем.
Салат "Богатырь"
Ингредиенты:
- 500 г отварной свеклы;
- 2 зубчика чеснока;
- 100 г сушеного чернослива;
- 250 г яблок;
- по 50 г грецких орехов, изюма без косточек;
- 50 г нейтрального греческого йогурта.
Как приготовить:
- Свеклу натереть на крупной терке. К свекле натереть на мелкой терке чеснок.
- Чернослив нарезать тонкой соломкой. Яблоки очистить и натереть на крупной терке.
- Грецкие орехи нарезать не очень мелко. И добавить к другим ингредиентом.
- Добавить изюм, предварительно замоченный в кипятке на несколько минут, посолить по вкусу.
- Заправить йогуртом и перемешать.