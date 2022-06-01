Чим замінити оцет для салатів та консервованих огірків

Багато хто не уявляє собі овочевих салатів, наприклад, з капустою без оцтової заправки. Без оцту не вдасться потрібна текстура маринованих огірків.

Буває й так, що оцет може бути протипоказаним, або його кількість потрібно скоротити.

Чим можна замінити оцет

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Умілі господині знайшли вихід і шляхом перевірених експериментів на кухні зібрали свої лайфхаки та, власне, список продуктів, які легко замінять оцет.

Чим замінити оцет

Чим можна замінити оцет

Насамперед це лимонна кислота. Запам'ятаймо такі пропорції:

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Одна столова ложка лимонної кислоти, розведена у двох столових ложках води – вийде оцтова есенція 70%;

Якщо ж одну чайну ложку лимонної кислоти розвести в 14 ложках води – отримаємо оцет 9%.

Далі червона смородина. Цей лайфхак можна запам'ятати на майбутнє, коли ягода з'явиться на ринках. На 3-літрову банку огірків потрібно дві склянки червоної смородини з гілочками.

Дуже часто зустрічаються рекомендації додавати при консервації огірків аспірин, тобто ацетилсаліцилову кислоту замість оцту.

Як правило, це потрібно робити, коли перший розсіл з огірків злитий і його потрібно ще раз прокип'ятити.

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На 3-літрову банку знадобиться три таблетки аспірину. Його потрібно викласти на огірки в банку. Також засипаються дві чайні ложки без гірки лимонної кислоти.

Лимони. Їх також можна використовувати замість оцту. На 3-літрову банку огірків потрібно шість тонких кілець лимона.

А чим замінити заправку для рису, коли готуєте суші, дізнаєтесь тут.