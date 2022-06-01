Чим замінити оцет для салатів та консервованих огірків

Багато хто не уявляє собі овочевих салатів, наприклад, з капустою без оцтової заправки. Без оцту не вдасться потрібна текстура маринованих огірків.
Буває й так, що оцет може бути протипоказаним, або його кількість потрібно скоротити.
Чим можна замінити оцет
Умілі господині знайшли вихід і шляхом перевірених експериментів на кухні зібрали свої лайфхаки та, власне, список продуктів, які легко замінять оцет.
Чим замінити оцет
Насамперед це лимонна кислота. Запам'ятаймо такі пропорції:
- Одна столова ложка лимонної кислоти, розведена у двох столових ложках води – вийде оцтова есенція 70%;
- Якщо ж одну чайну ложку лимонної кислоти розвести в 14 ложках води – отримаємо оцет 9%.
Далі червона смородина. Цей лайфхак можна запам'ятати на майбутнє, коли ягода з'явиться на ринках. На 3-літрову банку огірків потрібно дві склянки червоної смородини з гілочками.
Дуже часто зустрічаються рекомендації додавати при консервації огірків аспірин, тобто ацетилсаліцилову кислоту замість оцту.
Як правило, це потрібно робити, коли перший розсіл з огірків злитий і його потрібно ще раз прокип'ятити.
На 3-літрову банку знадобиться три таблетки аспірину. Його потрібно викласти на огірки в банку. Також засипаються дві чайні ложки без гірки лимонної кислоти.
Лимони. Їх також можна використовувати замість оцту. На 3-літрову банку огірків потрібно шість тонких кілець лимона.
А чим замінити заправку для рису, коли готуєте суші, дізнаєтесь тут.