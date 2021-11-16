Що має бути на столі на Новий рік 2022

Господар Нового року-2022 Тигр. Зрозуміло, що на столі має бути м'ясо. Добре приготовлене м'ясо. Ми розповідали, що рибу на стіл ставити можна, але у мінімальних кількостях. Тобто основну роль їй відводити не треба.

Нижче – що обов'язково має стояти на новорічному столі, починаючи від закусок та закінчуючи напоями.

Що приготувати на Новий рік-2022 / Фото: Инстаграм

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Декор столу

Скатертина на новорічному столі має бути з натуральних тканин / Фото: Инстаграм

По-перше, скатертина. Вона має бути тільки з натуральних матеріалів. Щодо колірної гами, то обирайте спокійні кольори.

Але Тигру сподобається, якщо якісь елементи будуть яскраві. Хижака має щось приваблювати. Насичених відтінків можуть бути серветки або свічки.

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Закуски

Зробіть м'ясну нарізку з якісної шинки / Фото: Depositphotos

Якщо йдеться про бутерброди, канапе, то зверніть увагу на хороші м'ясні вироби. Важливо, щоб вони не були надто жирними.

На ковбасу з великою кількістю сала гроші краще не витрачати, нехай це буде шинка, але високої якості.

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Якщо любите сир, вибирайте нейтральний. Тобто гострі сири (з пліснявою) Тигра можуть злякати.

Гарнір

Декоруйте новорічні салати морквою / Фото: Depositphotos

Це може бути картопля, овочі-гриль або запечені овочі.

Картоплю можна запекти часточками, можна приготувати пюре. Важливо додати спеції, які б надавали жовтого відтінку. З цим впорається куркума.

Звісно, найпомаранчевіший овоч – морква – має бути серед інгредієнтів у гарнірі.

Салати

Салати краще заправляти сметаною чи йогуртом / Фото: Инстаграм

Приготуйте свої улюблені. Якщо дозволяє їхня рецептура, віддайте перевагу заправкам на основі натурального йогурту або сметани.

Обов'язково задекоруйте салати жовтими овочами – болгарським перцем, помідорами, морквою. Це кольори Тигра, йому сподобається.

Основні страви

Тигру сподобається смачно запечене м'ясо / Фото: Depositphotos

М'ясо. Його має бути багато, тільки нежирного. Ідеально, якщо воно запечеться великим шматком, а до столу подасться нарізаним.

Добре, якщо дозволяє територія, коли м'ясо буде приготовлене на відкритому вогні. Шашлик теж дозволяється.

Напої

Щодо напоїв, то віддайте перевагу вину або лікеру / Фото: Depositphotos

Відмовтеся від міцних напоїв. Тигра дратує серйозний алкоголь. А от хороше вино, лікери – правильний вибір.

Газовані безалкогольні напої можуть відлякати, тож подумайте про соки, морси, компоти. Це корисніше та сподобається господареві Нового року-2022.