Данський омлет з беконом – для тих, хто любить ситні сніданки

Для багатьох сніданок має бути максимально ситним, і тому вибір для цієї справи падає на омлети.
Грузини готують борано, мабуть, найсирніший у світі. А в Данії його подають зі смаженим беконом та прикрашеним свіжими помідорами та зеленою цибулею.
Данський омлет із беконом / Фото: instagram.com/dyrvigdaily/
Їдять зі сковороди або нарізають на смужки, які потім потрапляють на шматочок чорного хліба.
Рецепт знайшли на сторінці www.vsyasol.ru.
Данський омлет
Інгредієнти:
- 150 г скибочок бекону;
- 2 ст. л. борошна;
- 4 ст. л. молока;
- 5 яєць;
- сіль, чорний мелений перець, зелена цибуля;
- 1-2 помідори чері.
Як приготувати:
- Обсмажити бекон на середньому вогні. Перекласти на тарілку. Жир злити, залишивши 2 ст. л. на сковороді.
- З'єднати борошно з молоком, щоб не було грудок, і додати яйця та сіль. Злегка збити.
- У сковороду на невеликому вогні влити яєчну суміш і дати схопитися яйцям (10-15 секунд). За 1,5 хвилини викласти на омлет скибочки бекону, накрити кришкою та максимально прибрати вогонь. Смажити ще 1-2 хвилини.
- Цибулю нарізати дрібно, помідори – кубиком. Прикрасити омлет.