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Данський омлет з беконом – для тих, хто любить ситні сніданки

Ірина Маслова
12 січня, 07:15
Бекон для омлету обсмажується окремо. І вже потім, збиті з борошном та молоком, яйця готуються на цій же сковороді. Подається данський омлет із чорним хлібом

Для багатьох сніданок має бути максимально ситним, і тому вибір для цієї справи падає на омлети.

Грузини готують борано, мабуть, найсирніший у світі. А в Данії його подають зі смаженим беконом та прикрашеним свіжими помідорами та зеленою цибулею.

Данський омлет із беконом / Фото: instagram.com/dyrvigdaily/

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Їдять зі сковороди або нарізають на смужки, які потім потрапляють на шматочок чорного хліба.

Рецепт знайшли на сторінці www.vsyasol.ru.

Данський омлет

Інгредієнти:

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  • 150 г скибочок бекону;
  • 2 ст. л. борошна;
  • 4 ст. л. молока;
  • 5 яєць;
  • сіль, чорний мелений перець, зелена цибуля;
  • 1-2 помідори чері.

Як приготувати:

  1. Обсмажити бекон на середньому вогні. Перекласти на тарілку. Жир злити, залишивши 2 ст. л. на сковороді.
  2. З'єднати борошно з молоком, щоб не було грудок, і додати яйця та сіль. Злегка збити.
  3. У сковороду на невеликому вогні влити яєчну суміш і дати схопитися яйцям (10-15 секунд). За 1,5 хвилини викласти на омлет скибочки бекону, накрити кришкою та максимально прибрати вогонь. Смажити ще 1-2 хвилини.
  4. Цибулю нарізати дрібно, помідори – кубиком. Прикрасити омлет.