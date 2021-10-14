Гарбюр або борщ по-французьки – в чому відмінність від українського і що приготувати простіше

Про таке зазвичай кажуть – клади в каструлю те, що більше до душі. І правда, в кожній родині південного заходу Франції є свій особистий гарбюр. Незмінним лишається одне – це густота і наявність капусти. І попри те, що страва не вважається всесвітньо відомим супом, французи обожнюють свій гарбрюр, присвячують йому цілі фестивалі, шеф-кухарі мішленівських ресторанів давно записали його до меню. Приготувати його нескладно, хіба що справа ця витратна за часом.
У чому схожість гарбюра з українським борщем
У густоті, капусті та білій квасолі. Так, не якоїсь там, а білокачанній. Причому різати її можна як завгодно – і дрібно шинкувати, і крупно рубати. Гарбюр теж готується довго і на наваристому м'ясному бульйоні. У ньому так само є засмажена цибуля, морква, правда, дуже великими шматками.
Гарбюр - французький наваристий суп / Фото: instagram.com/pardonyourfrench/
А далі – всі гармонійно поєднувані сезонні овочі. Можуть додати навіть гарбуз і ріпу. Перед тим, як розливати гарбюр по тарілках, на дно кожної кладуть шматочок підсушеного хліба. Знову ж для більшої густоти.
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Чим український борщ відрізняється від гарбюра
Жодного буряка і томатної пасти гарбюр не передбачає. Колір йому надає різноманітність інгредієнтів. Помідори цілком можуть бути.
Щодо м'яса, для українського потрібні свинина або курка, гарбрюр, у своєму первісному вигляді, потребував хороший шматок шинки, качину шию або крила. Ну і гвоздику з чебрецем, обов'язкову для гарбюра, ми навряд чи додамо в наш український борщ.
А от те, що французький суп готується набагато довше за борщ, вочевидь. Але ті, хто куштував його, запевняють – цей суп приємно зігріває і чудово насичує.
Гарбюр – як приготувати
Інгредієнти:
- Качине м'ясо і крила – 700 г
- Цибуля, морква – по 2 шт.
- Чебрець, петрушка, лаврове листя, духмяний перець, сіль – за смаком
- Гвоздика – 3 шт.
- Цибуля-порей, ріпа – по 1 шт.
- Картопля – 3-4 шт.
- Біла квасоля – 1 склянка
- Капуста – 300 г
- Корінь селери – 200 г
- Копченості – 300 г
Як приготувати:
- Крупно порізати по одній цибулині та моркві.
- У форму для запікання скласти м'ясо, додати цибулю і моркву, залити водою. Готувати 30 хвилин у духовці за 180 градусів. Жир залишити.
- Перекласти м'ясо з овочами в каструлю з двома літрами води, додати петрушку, лаврове листя і чебрець. Готувати 30 хвилин після закіпання. Бульйон процідити.
- М'ясо зняти з костей, повернути в бульйон. Додати квасолю, цибулю, гвоздику і перець, дати покипіти 20-25 хвилин.
- Картоплю і ріпу нарізати крупно і додати до супу.
- На сковороді обсмажити цибулю-порей з крупно порізаною морквою і селерою, додати в суп і готувати 7-10 хвилин.
- Наприкінці додати нашатковану або крупно нарізану капусту та нарізані копченості. Посолити за смаком і варити до готовності капусти.