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Голубці в мішечках – оригінальний рецепт зимової страви

Ірина Маслова
15 грудня, 18:20
Готуються у традиційний спосіб, але з цікавим формуванням – вони зав'язуються зверху ниткою. Ці голубці не тушкуються, а запікаються

Голубці обожнюють не тільки в нашій країні. Їх також люблять у Швейцарії, використовуючи для начинки в'ялену яловичину або шинку.

У цих голубцях, точніше, у начинці все, як завжди. Потрібен фарш, цибуля та рис. А от формуються вони у вигляді мішечків, за допомогою нитки.

Голубці у мішечках / Фото: Домашняя кухня с Дэнни

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Автори рецепта – Домашня кухня з Денні – радять перед запіканням посипати голубці паприкою.

Голубці у мішечках

Інгредієнти:

  • Листя капусти, попередньо відварити
  • М'ясний фарш – 500 г
  • Рис – 200 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сіль, перець, паприка, кмин, чебрець
  • Олія

Як приготувати:

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  1. Обсмажити дрібно нарізану цибулю 5 хвилин на середньому вогні. Додати сіль та фарш, обсмажувати 7 хвилин.
  2. Додати рис та обсмажувати 10 хвилин на середньому вогні. Приправити чорним перцем, паприкою, кмином та чебрецем. Влити 100 мл води.
  3. Готувати кілька хвилин. У центр кожного капустяного листя покласти начинку. Зібрати кінці капустяного листя і обв'язати ниткою.
  4. Викласти у форму для запікання, додати 300 мл води.
  5. Збризнути олією та посипати паприкою. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 60 хвилин.
  6. Після закипання води у формі накрити голубці фольгою.