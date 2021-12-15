Голубці в мішечках – оригінальний рецепт зимової страви

Голубці обожнюють не тільки в нашій країні. Їх також люблять у Швейцарії, використовуючи для начинки в'ялену яловичину або шинку.

У цих голубцях, точніше, у начинці все, як завжди. Потрібен фарш, цибуля та рис. А от формуються вони у вигляді мішечків, за допомогою нитки.

Голубці у мішечках / Фото: Домашняя кухня с Дэнни

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Автори рецепта – Домашня кухня з Денні – радять перед запіканням посипати голубці паприкою.

Голубці у мішечках

Інгредієнти:

Листя капусти, попередньо відварити

М'ясний фарш – 500 г

Рис – 200 г

Цибуля – 1 шт.

Сіль, перець, паприка, кмин, чебрець

Олія

Як приготувати:

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