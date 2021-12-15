Голубці в мішечках – оригінальний рецепт зимової страви

Голубці обожнюють не тільки в нашій країні. Їх також люблять у Швейцарії, використовуючи для начинки в'ялену яловичину або шинку.
У цих голубцях, точніше, у начинці все, як завжди. Потрібен фарш, цибуля та рис. А от формуються вони у вигляді мішечків, за допомогою нитки.
Голубці у мішечках / Фото: Домашняя кухня с Дэнни
Автори рецепта – Домашня кухня з Денні – радять перед запіканням посипати голубці паприкою.
Голубці у мішечках
Інгредієнти:
- Листя капусти, попередньо відварити
- М'ясний фарш – 500 г
- Рис – 200 г
- Цибуля – 1 шт.
- Сіль, перець, паприка, кмин, чебрець
- Олія
Як приготувати:
- Обсмажити дрібно нарізану цибулю 5 хвилин на середньому вогні. Додати сіль та фарш, обсмажувати 7 хвилин.
- Додати рис та обсмажувати 10 хвилин на середньому вогні. Приправити чорним перцем, паприкою, кмином та чебрецем. Влити 100 мл води.
- Готувати кілька хвилин. У центр кожного капустяного листя покласти начинку. Зібрати кінці капустяного листя і обв'язати ниткою.
- Викласти у форму для запікання, додати 300 мл води.
- Збризнути олією та посипати паприкою. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 60 хвилин.
- Після закипання води у формі накрити голубці фольгою.