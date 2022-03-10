Готується у сковороді, замішується на майонезі – рецепт тіста для піци за 5 хвилин

Найскладніші рецепти можна трансформувати в дуже прості та швидкі. За наявності листів для лазаньї та грибів, її теж можна приготувати у сковороді.
Це ж стосується і цієї піци. Для тіста потрібні сметана та майонез.
Піца на сковороді за 5 хвилин / Фото: freepik.com
Начинка – на ваш розсуд. Вона викладається одразу ж, щойно тісто буде розподілено у сковороді.
Піца на сковороді
Піца на сковороді / Фото: foxeslovelemons.com
Інгредієнти:
- по 4 ст. л. сметани, майонезу;
- 2 яйця;
- олія;
- 9 ст. л. борошна.
І ще один рецепт піци-п'ятихвилинки дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Яйця збити, додати борошно, перемішати.
- Додати сметану та майонез, замісити тісто за допомогою виделки. Має бути рідке тісто.
- Викласти на сковороду з олією. І розподілити по сковороді. Середина тіста має бути тоншою.
- Зверху розподілити томатну пасу або кетчуп. Викласти начинку.
- Готувати на повільному вогні 15-20 хвилин.
Тут дивіться докладніше, як замісити тісто для цієї піци.