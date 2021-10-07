Хасельбак і "шайби" з пюре з овочами і беконом – ідеї для вечері з картоплею

Шведський хассельбак був придуманий усередині минулого століття в однойменному ресторані Стокгольма. Хасельбак не треба плутати з картопляними човниками, він схожий на гармошку. Нарізати картоплю бажано тонким ножем. Що більше буде надрізів, то смачніше. Якщо у вас стара картопля, то її бажано почистити.
До "шайб" з пюре додається бекон і болгарський перець. Потрібно відварити пюре, змішати з овочами і беконом і запекти в духовці.
Оригінальні рецепти з картоплі на вечерю / Фото: Колаж: Сьогодні
"Шайби" з картопляного пюре з овочами і беконом
"Шайби" з картопляного пюре з овочами і беконом / Фото: Ricette di Casa Mia
Інгредієнти:
- Картопля – 700 г
- Копчений бекон – 150 г
- Болгарський перець – 1 шт.
- Твердий сир – 100 г
- Вершкове масло
- Пластівці чилі
- Спеції, зелена цибуля, сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Приготувати картопляне пюре. Копчений бекон нарізати, додати чилі та обсмажити кілька хвилин.
- Додати нарізаний кубиками болгарський перець, подрібнену цибулю і обсмажити овочі з беконом впродовж 10 хвилин.
- Перекласти до пюре і зверху натерти сир. Перемішати.
- Сформувати з пюре "шайби" і викласти на змащене олією деко або використовувати металеві форми (змастити олією).
- Запікати 15-20 хвилин за 180 градусів.
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Хасельбак
Хасельбак / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/
Інгредієнти:
- Картопля – 8 шт.
- Розмарин, орегано – по 1 ч. л.
- Перець, часник, сіль – за смаком
Для соусу:
- Томати у власному соку – 180 г
- Базилік – 2 ч. л.
- Сіль і перець – за смаком
Як приготувати:
- Картоплю вимити і нарізати тонкими смужками, не дорізаючи до кінця. Викласти на деко, застелене фольгою. Полити олією, поспати спеціями та сіллю.
- Запікати за 200 градусів 30 хвилин.
- У сотейнику довести до кипіння подрібнені томати, додати спеції, сіль і тушкувати під кришкою на маленькому вогні 10-15 хвилин.
- У форму для запікання вилити соус і перекласти картоплю. Запікати 15-20 хвилин.
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