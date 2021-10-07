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Хасельбак і "шайби" з пюре з овочами і беконом – ідеї для вечері з картоплею

Ірина Маслова
7 жовтня, 15:40
Хассльбак схожий на гармошку, нарізати овоч бажано тонким ножем. Якщо у вас стара картопля, то її потрібно почистити. До "шайб" з пюре додається бекон і болгарський перець

Шведський хассельбак був придуманий усередині минулого століття в однойменному ресторані Стокгольма. Хасельбак не треба плутати з картопляними човниками, він схожий на гармошку. Нарізати картоплю бажано тонким ножем. Що більше буде надрізів, то смачніше. Якщо у вас стара картопля, то її бажано почистити.

До "шайб" з пюре додається бекон і болгарський перець. Потрібно відварити пюре, змішати з овочами і беконом і запекти в духовці.

Оригінальні рецепти з картоплі на вечерю / Фото: Колаж: Сьогодні

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"Шайби" з картопляного пюре з овочами і беконом

"Шайби" з картопляного пюре з овочами і беконом / Фото: Ricette di Casa Mia

Інгредієнти:

  • Картопля – 700 г
  • Копчений бекон – 150 г
  • Болгарський перець – 1 шт.
  • Твердий сир – 100 г
  • Вершкове масло
  • Пластівці чилі
  • Спеції, зелена цибуля, сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

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  1. Приготувати картопляне пюре. Копчений бекон нарізати, додати чилі та обсмажити кілька хвилин.
  2. Додати нарізаний кубиками болгарський перець, подрібнену цибулю і обсмажити овочі з беконом впродовж 10 хвилин.
  3. Перекласти до пюре і зверху натерти сир. Перемішати.
  4. Сформувати з пюре "шайби" і викласти на змащене олією деко або використовувати металеві форми (змастити олією).
  5. Запікати 15-20 хвилин за 180 градусів.

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Хасельбак

Хасельбак / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

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Інгредієнти:

  • Картопля – 8 шт.
  • Розмарин, орегано – по 1 ч. л.
  • Перець, часник, сіль – за смаком

Для соусу:

  • Томати у власному соку – 180 г
  • Базилік – 2 ч. л.
  • Сіль і перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Картоплю вимити і нарізати тонкими смужками, не дорізаючи до кінця. Викласти на деко, застелене фольгою. Полити олією, поспати спеціями та сіллю.
  2. Запікати за 200 градусів 30 хвилин.
  3. У сотейнику довести до кипіння подрібнені томати, додати спеції, сіль і тушкувати під кришкою на маленькому вогні 10-15 хвилин.
  4. У форму для запікання вилити соус і перекласти картоплю. Запікати 15-20 хвилин.

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