Рецепт холодцю в чашці – красива подача з несподіваним інгредієнтом

Приготувати холодець – це практично майстерність. Йдеться про прозору та вивірену в плані спецій страву.
Зазвичай його відправляють застигати у величезних ємностях, у яких він і нарізається на порції.
Холодець у кружці / Фото: Вкусно и полезно
Такий холодець безумовно здивує гостей, він справді красивий.
На каналі ВКУСНО и ПОЛЕЗНО дуже радять використати зерна граната, вони нададуть холодцю надзвичайного смаку.
Холодець у чашці з курячих ніжок
Інгредієнти:
- Курячі ніжки – 1 кг
- Вода фільтрована – 1,5 л
- Цибуля, морква – по 1 шт.
- Лаврове листя – 2 шт.
- Перець чорний горошком – 8-10 шт.
- Духмяний перець – 5 горошин
- Сіль – 1 ст. л.
- Желатин для бульйону – 25 г + 60 мл холодної води
- Готовий бульйон – 600 мл
- Часник – 3 зубчики
Для прикраси:
- Кукурудза, горошок консервовані – по 50-70 г
- Зерна граната – 50-70 г
- Листя петрушки
- Морква відварена (з бульйону)
Як приготувати:
- Ніжки помити та відварити. Зняти першу воду та промити під проточною водою. Залити промиті ніжки фільтрованою водою.
- У воду додати цілі очищені цибулю та моркву, лаврове листя, перець та сіль. Дати закипіти, потім зменшити вогонь і варити 30-240 хвилин до готовності.
- Прибрати з бульйону курку, цибулю та моркву. У гарячий бульйон пропустити через часник.
- До желатину додати холодну воду, залишити на 5 хвилин.
- Моркву нарізати за смаком.
- На дно чашок викласти трохи нарізаної моркви, листя петрушки, зерна граната, кукурудзу та горошок.
- У курку прибрати шкірку та розірвати м'ясо на волокна.
- Викласти м'ясо, не ущільнюючи, на овочі по чашках. Зверху прикрасити так само, як і дно чашки.
- Бульйон процідити. Теплий желатин додати в бульйон і розмішати до однорідності. Дуже повільно розлити бульйон по всіх чашках.
- Відправити у холодильник на 2-3 години. За допомогою ножа акуратно опустити вістря, притримуючи біля стінки, запустити в чашку повітря і акуратно дістати холодець на тарілки.