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Італійський сільський пиріг – прекрасний для сімейного обіду та перекусу на роботі

Ірина Маслова
9 січня, 09:01
Ще зручно, що цей пиріг ви приготуєте максимально швидко порівняно з іншими. Потрібне готове листкове тісто, шинка та моцарела

Італійська кухня різноманітна. Тут тобі вишукані м'ясні мінірулети з цікавими начинками і разом з цим – прості сільські пироги.

Звісно, це не означає, що вони такі прості. Пиріг, рецепт якого нижче, чудовий – про це кажуть відварена картопля, шинка та моцарела у нього всередині.

Італійський сільський пиріг / Фото: www.ricettedalmondo.it

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На сайті Ricettedalmondo.it пропонують використовувати готове листкове тісто і не шкодувати сиру та м'яса.

Італійський сільський пиріг

Інгредієнти:

  • 2 листи листкового тіста;
  • 3-4 картоплі (середньої);
  • 200 г шинки;
  • 150 г моцарели;
  • 1 яєчний жовток;
  • 1 ст. л. молока;
  • сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати:

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  1. Картоплю відварити в шкірці у підсоленій воді. Очистити і нарізати кружальцями.
  2. Тісто злегка розкочати, викласти в змащену олією форму. Зробити кілька проколів виделкою. Розкласти картоплю по всій поверхні. Посолити та поперчити.
  3. Розкласти нарізану шинку і натерту моцарелу.
  4. Накрити другим листом тіста, закріпити краї. Змастити збитим жовтком з молоком.
  5. Запікати за 200 градусів близько 30 хвилин.