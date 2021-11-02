Як без особливого клопоту розморозити листкове та дріжджове тісто

У сьогоднішніх реаліях тісто купується готовим і використовується за призначенням – зручно та без зайвого клопоту.

Дріжджове тісто можна приготувати про запас, правильно зберігати його і діставати з холодильника, коли хочеться щось спекти.

Як правильно розморозити дріжджове та листкове тісто / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Вдала випічка починається з розморожування тіста – про це вам скаже кожна досвідчена господиня. Лайфхаки щодо цього процесу бувають дивовижними, наприклад, увімкнути фен і направити на нього потік гарячого повітря. Але це крайнощі. Є чіткі поради.

Отже, як правильно розморозити тісто, йтиметься про листкове і дріжджове, нижче.

Як правильно розморозити листкове тісто

Листкове тісто можна розморозити на водяною банею / Фото: Pixabay

Реклама

Дістаньте тісто з морозилки та загорніть у харчову плівку. Потім його можна загорнути в кухонний рушник і покласти у тепле місце.

Це може бути увімкнена плита, підвіконня під прямими променями сонця, водяна баня чи батарея. Періодично перевертайте тісто, щоб розморожування відбувалося рівномірно.

Коли є час для розморожування за кімнатної температури, приберіть упаковку, присипте тісто борошном, покладіть у ємність, накрийте рушником і чекайте близько 5 годин.

Реклама

Як правильно розморозити дріжджове тісто

Дріжджове тісто краще розморожувати за кімнатної температури, присипавши його борошном / Фото: Depositphotos

З цим тістом трохи складніше, його теж бажано розморожувати у харчовій плівці або заводській упаковці.

Ідеальний спосіб – це водяна баня.

Якщо тісто потрібно терміново, то господині радять помістити його на 30-40 секунд у мікрохвильовку за режиму розморожування. Якщо такого режиму немає, то ризикувати не потрібно.

Під впливом високих температур тісто почне швидко підсихати на поверхні, а це пряма дорога до невдалої випічки. Вона просто не підніметься.

Ще радять щільно загорнути продукт у плівку та опустити у теплу воду або взагалі розморожувати його в духовці кілька хвилин за температури не вище 45 градусів. Зрозуміло, що упаковку потрібно зняти та укласти тісто в ємність.