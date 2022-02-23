Як грузини готують хачапурі по-мегрельськи – справжній рецепт

Грузинська кухня оволоділа багатьма, вона продовжує приваблювати своєю різноманітністю та смаковою досконалістю.

Неповторно грузини вміють поводитися з хлібом та сиром, різновидів хачапурі у них десятки. Крім свого сиру, часто додається багато зелені, це мхловані, його рецепт ми публікували.

Хачапурі по-мегрельски / Фото: instagram.com/lenazzcooking/

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Тепер хачапурі по-мегрельськи. У ньому багато начинки всередині, вона ж потрапляє нагору й до випікання.

Фудблогерка з Грузії cookingwithfrancoandmartaрекомендує не лінуватися і якнайдовше вимішувати тісто.

Хачапурі по-мегрельськи

Хачапурі по-мегрельськи / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

500 г борошна;

по 1 ч. л. сухих дріжджів, солі, цукру;

400 мл води;

50 мл олії.

Начинка:

1 кг тертого або м'якого сиру;

1 яйце;

жовток;

50 г вершкового масла.

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Як приготувати:

У 100 мл води розчинити дріжджі з цукром. Залишити на 20 хвилин Борошно просіяти і додати до нього одну чайну ложку солі, перемішати. Додати дріжджі, воду. Замісити тісто руками. Частинами вмішати в тісто олію (40 мл). Залишити в теплому місці на годину. Обім'яти та залишити ще на 30-60 хвилин. Для начинки тертий сулугуні та м'який сир з'єднати. Натерти до сиру вершкове масло та вбити яйце, перемішати. Посолити за смаком. Тісто розділити на три частини. Обваляти в борошні та дати відпочити. Начинку поділити на три частини. Розплющити руками тісто. Всередину рівномірно викласти начинку. Краї з'єднати у центрі. Надати форму та припорошити борошном. Зверху змастити жовток, розведеним у воді. Перенести на гаряче деко, зробити отвір посередині. Зверху посипати сиром. Випікати в розігрітій максимально духовці 15 хвилин.

У відео дивіться, як правильно сформувати хачапурі по-мегрельськи перед випіканням.