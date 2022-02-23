Як грузини готують хачапурі по-мегрельськи – справжній рецепт

Грузинська кухня оволоділа багатьма, вона продовжує приваблювати своєю різноманітністю та смаковою досконалістю.
Неповторно грузини вміють поводитися з хлібом та сиром, різновидів хачапурі у них десятки. Крім свого сиру, часто додається багато зелені, це мхловані, його рецепт ми публікували.
Хачапурі по-мегрельски / Фото: instagram.com/lenazzcooking/
Тепер хачапурі по-мегрельськи. У ньому багато начинки всередині, вона ж потрапляє нагору й до випікання.
Фудблогерка з Грузії cookingwithfrancoandmartaрекомендує не лінуватися і якнайдовше вимішувати тісто.
Хачапурі по-мегрельськи
Інгредієнти:
- 500 г борошна;
- по 1 ч. л. сухих дріжджів, солі, цукру;
- 400 мл води;
- 50 мл олії.
Начинка:
- 1 кг тертого або м'якого сиру;
- 1 яйце;
- жовток;
- 50 г вершкового масла.
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Як приготувати:
- У 100 мл води розчинити дріжджі з цукром. Залишити на 20 хвилин
- Борошно просіяти і додати до нього одну чайну ложку солі, перемішати. Додати дріжджі, воду. Замісити тісто руками.
- Частинами вмішати в тісто олію (40 мл). Залишити в теплому місці на годину. Обім'яти та залишити ще на 30-60 хвилин.
- Для начинки тертий сулугуні та м'який сир з'єднати. Натерти до сиру вершкове масло та вбити яйце, перемішати. Посолити за смаком.
- Тісто розділити на три частини. Обваляти в борошні та дати відпочити.
- Начинку поділити на три частини.
- Розплющити руками тісто. Всередину рівномірно викласти начинку. Краї з'єднати у центрі. Надати форму та припорошити борошном.
- Зверху змастити жовток, розведеним у воді.
- Перенести на гаряче деко, зробити отвір посередині. Зверху посипати сиром.
- Випікати в розігрітій максимально духовці 15 хвилин.
У відео дивіться, як правильно сформувати хачапурі по-мегрельськи перед випіканням.