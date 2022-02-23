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Як грузини готують хачапурі по-мегрельськи – справжній рецепт

Ірина Маслова
23 лютого, 10:36
Важливо пам'ятати, що в хачапурі (будь-якому) начинки має бути більше тіста. Сулугуні, кисломолочний сир і трохи моцарели за бажанням – це і є сама начинка

Грузинська кухня оволоділа багатьма, вона продовжує приваблювати своєю різноманітністю та смаковою досконалістю.

Неповторно грузини вміють поводитися з хлібом та сиром, різновидів хачапурі у них десятки. Крім свого сиру, часто додається багато зелені, це мхловані, його рецепт ми публікували.

Хачапурі по-мегрельски / Фото: instagram.com/lenazzcooking/

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Тепер хачапурі по-мегрельськи. У ньому багато начинки всередині, вона ж потрапляє нагору й до випікання.

Фудблогерка з Грузії cookingwithfrancoandmartaрекомендує не лінуватися і якнайдовше вимішувати тісто.

Хачапурі по-мегрельськи

Хачапурі по-мегрельськи / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • 500 г борошна;
  • по 1 ч. л. сухих дріжджів, солі, цукру;
  • 400 мл води;
  • 50 мл олії.

Начинка:

  • 1 кг тертого або м'якого сиру;
  • 1 яйце;
  • жовток;
  • 50 г вершкового масла.

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Як приготувати:

  1. У 100 мл води розчинити дріжджі з цукром. Залишити на 20 хвилин
  2. Борошно просіяти і додати до нього одну чайну ложку солі, перемішати. Додати дріжджі, воду. Замісити тісто руками.
  3. Частинами вмішати в тісто олію (40 мл). Залишити в теплому місці на годину. Обім'яти та залишити ще на 30-60 хвилин.
  4. Для начинки тертий сулугуні та м'який сир з'єднати. Натерти до сиру вершкове масло та вбити яйце, перемішати. Посолити за смаком.
  5. Тісто розділити на три частини. Обваляти в борошні та дати відпочити.
  6. Начинку поділити на три частини.
  7. Розплющити руками тісто. Всередину рівномірно викласти начинку. Краї з'єднати у центрі. Надати форму та припорошити борошном.
  8. Зверху змастити жовток, розведеним у воді.
  9. Перенести на гаряче деко, зробити отвір посередині. Зверху посипати сиром.
  10. Випікати в розігрітій максимально духовці 15 хвилин.

У відео дивіться, як правильно сформувати хачапурі по-мегрельськи перед випіканням.