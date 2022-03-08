Як зберігати часник, щоб він не засихав і не пліснявів

Часник – це те, без чого не буває смачного борщу, м'яса, домашніх соусів. Часник здатний зробити ароматними навіть найпрісніші овочі.

Отже, як забезпечити йому правильні умови зберігання та кілька способів, як це зробити, далі.

Як зберігати часник у домашніх умовах / Фото: Pexels

Реклама

Що потрібно зробити насамперед, коли ви принесли часник додому

Для початку уважно його огляньте. Часник з ушкодженнями або м'який не варто навіть готувати до зберігання. Його краще використовувати в їжу одразу. Такий продукт навряд чи переживе зиму.

Дуже очищати часник від лушпиння не варто. Лушпиння – захист від комах і вологи.

Експерти радять обрізати корінці ножицями або обпалити на газу. Такий процес зупинить ймовірне проростання часнику в майбутньому.

Реклама

Краща тара для зберігання часнику

Пластикові ящики з отворами, кошики та картонні коробки. З останніми потрібно бути обережними і ставити їх в те місце, де не буває вологи.

А от зберігати в сітках не рекомендують – часник може пересохнути. Краще робити це в полотняних мішках, в них часник можна зберігати і в холодильнику у відсіку для овочів.

Реклама

Якщо потримати голівки в добре концентрованому сольовому розчині та висушити, то ви зможете уникнути цвілі.

Середня температура для зберігання: від 1 до 3 градусів тепла. Якщо зберігатимете на балконі або вулиці, то часник здатний витримати мороз до мінус 5.

Ще кілька способів зберігання часнику

Як зберігати часник у домашніх умовах / Фото: Pexels

Це можна робити за допомогою звичайної солі. Для цього візьміть каструлю. На дно насипте сіль, потім шар часнику і знову сіль.

Теж саме можна зробити і за допомогою борошна в стерилізованих банках. Борошно вбиратиме небезпечну для часнику вологу. Перед тим, як поміщатимете його в тару з борошном, в ньому треба обваляти кожну голівку.

Часник може зберігатися в стерилізованих банках і без борошна або солі, головне правило – не ставити туди, де є прямі сонечні промені.

Багато хто обертають кожну голівку в декілька шарів харчової плівки. Перед цим прощупайте часник, він не має бути м'яким.У цьому матеріалі дізнаєтеся, як правильно зберігати спеції, щоб вони не втратили свій аромат і смак.