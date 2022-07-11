Як відрізнити справжній рис від підробки та перевірити його якість (фото)

Коли йдеш у магазин, то сподіваєшся купити хороший продукт і щоб ціна його відповідала якості. Ми розповідали, як відрізнити якісний твердий сир від підробки. Тепер рис.

Уже не перший день з'являються повідомлення, що виробники додають у рис пластик. На смак майже не відрізняється від нормального, адже в його складі є крохмаль. Знайшли прості способи, як швидко перевірити якість рису.

Як відрізнити справжній рис від підробки

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4 способи, як відрізнити справжній рис від підробки

Після подрібнення хорошого рису буде біле борошно, пластиковий рис подрібнюється в порошок жовтого кольору

Вода. Наповніть склянку з водою та насипте кілька ложок рису. Справжній рис швидко опуститься на дно. Коли в рисі пластик, то більшість зерен плаватиме на поверхні. А якщо залишити справжній рис у воді на кілька днів, за цей час він почне пліснявіти. Вогонь. Для цього потрібно підпалити зерна за допомогою сірників. Відчуєте запах пластику – рис не придатний до вживання. Якщо рис не горітиме, і з'явиться легка кіптява, рис хороший. Ступка або кавомолка. Для цього способу перевірки якості рису зерна потрібно подрібнити в крихту. Побачте, що з'являється біле борошно – рис якісний. Порошок жовтого кольору казатиме про те, що рис містить пластик. Варіння. Для цього відваріть трохи рису і не зливайте воду. До речі, під час варіння у воді не має утворюватися щільний білий осад. Отже, варений рис залиште за кімнатної температури на кілька днів. Хороший рис покриється дрібною пліснявою, пластиковий не змінить зовнішній вигляд.

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