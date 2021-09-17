Як правильно вибрати гливи для засолу і швидкий спосіб їх замаринувати

Через неабияку популярність печериць, гливи не так часто потрапляють на наш стіл. Хоча за смаковими якостями вони виграють. Гливи – це смачно, коли їх посмажити або додати в суп, вони стануть хорошою закускою після маринування. Якщо ви вже встигли замаринувати печериці, то настав час для глив. Кілька рекомендацій щодо процесу та рецепт експрес-маринаду знайдете нижче.

Які гливи вибрати і як підготувати до маринування

Кращі для маринування – молоді гливи. Їхні капелюшки в діаметрі становлять до 8 см і вони злегка загорнуті всередину до ніжки. М'якоть капелюшків має бути щільною і пружною.

/ Фото: Depositphotos

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Ніжки потрібно обрізати, після маринування вони стають твердими. Їх можна заморозити, приготувати суп або використовувати в рагу.

Гриби перед маринадом потрібно добре промити, а ще краще замочити у воді мінімум на 30 хвилин. Потім добре злити воду. Робити це краще за допомогою друшляка.

Мариновані гливи (швидкий спосіб)

Мариновані гливи / Фото: instagram.com/idi_gotov/

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Інгредієнти:

Свіжі гливи – 2 кг

Вода – 1,5 л

Оцет – 3 ст. л.

Сіль – 4 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Перець горошком – 15 шт.

Гвоздика – 15 шт.

Кріп (сухий або свіжий) – за смаком

Олія

Спосіб приготування:

Гриби і спеції укласти в каструлю, залити водою. Коли вода закипить, додати сіль і цукор, перемішати. За одну хвилину додати оцет і варити 30 хвилин. Шумівкою розкласти гриби в стерилізовані банки, розсіл має трохи покривати гриби. Зверху налити по 1 ст. л. олії. Прибрати в холодильник на дві доби. Зберігаються мариновані гливи до одного місяця.

Рецепт маринованих експрес-методом огірків і рецепт з ними дивіться у відео.

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