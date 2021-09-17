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Як правильно вибрати гливи для засолу і швидкий спосіб їх замаринувати

Ірина Маслова
17 вересня, 15:22
Краще брати молоді щільні гливи з темно-сірим капелюшком. Перед варінням ніжки у грибів потрібно зрізати, потім їх можна використовувати у супі, та замочити на пів години в холодній воді

Через неабияку популярність печериць, гливи не так часто потрапляють на наш стіл. Хоча за смаковими якостями вони виграють. Гливи – це смачно, коли їх посмажити або додати в суп, вони стануть хорошою закускою після маринування. Якщо ви вже встигли замаринувати печериці, то настав час для глив. Кілька рекомендацій щодо процесу та рецепт експрес-маринаду знайдете нижче.

Які гливи вибрати і як підготувати до маринування

Кращі для маринування – молоді гливи. Їхні капелюшки в діаметрі становлять до 8 см і вони злегка загорнуті всередину до ніжки. М'якоть капелюшків має бути щільною і пружною.

/ Фото: Depositphotos

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Ніжки потрібно обрізати, після маринування вони стають твердими. Їх можна заморозити, приготувати суп або використовувати в рагу.

Гриби перед маринадом потрібно добре промити, а ще краще замочити у воді мінімум на 30 хвилин. Потім добре злити воду. Робити це краще за допомогою друшляка.

Мариновані гливи (швидкий спосіб)

Мариновані гливи / Фото: instagram.com/idi_gotov/

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Інгредієнти:

  • Свіжі гливи – 2 кг
  • Вода – 1,5 л
  • Оцет – 3 ст. л.
  • Сіль – 4 ст. л.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Перець горошком – 15 шт.
  • Гвоздика – 15 шт.
  • Кріп (сухий або свіжий) – за смаком
  • Олія

Спосіб приготування:

  1. Гриби і спеції укласти в каструлю, залити водою.
  2. Коли вода закипить, додати сіль і цукор, перемішати.
  3. За одну хвилину додати оцет і варити 30 хвилин.
  4. Шумівкою розкласти гриби в стерилізовані банки, розсіл має трохи покривати гриби.
  5. Зверху налити по 1 ст. л. олії.
  6. Прибрати в холодильник на дві доби. Зберігаються мариновані гливи до одного місяця.

Рецепт маринованих експрес-методом огірків і рецепт з ними дивіться у відео.

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