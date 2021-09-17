Як правильно вибрати гливи для засолу і швидкий спосіб їх замаринувати

Через неабияку популярність печериць, гливи не так часто потрапляють на наш стіл. Хоча за смаковими якостями вони виграють. Гливи – це смачно, коли їх посмажити або додати в суп, вони стануть хорошою закускою після маринування. Якщо ви вже встигли замаринувати печериці, то настав час для глив. Кілька рекомендацій щодо процесу та рецепт експрес-маринаду знайдете нижче.
Які гливи вибрати і як підготувати до маринування
Кращі для маринування – молоді гливи. Їхні капелюшки в діаметрі становлять до 8 см і вони злегка загорнуті всередину до ніжки. М'якоть капелюшків має бути щільною і пружною.
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Ніжки потрібно обрізати, після маринування вони стають твердими. Їх можна заморозити, приготувати суп або використовувати в рагу.
Гриби перед маринадом потрібно добре промити, а ще краще замочити у воді мінімум на 30 хвилин. Потім добре злити воду. Робити це краще за допомогою друшляка.
Мариновані гливи (швидкий спосіб)
Інгредієнти:
- Свіжі гливи – 2 кг
- Вода – 1,5 л
- Оцет – 3 ст. л.
- Сіль – 4 ст. л.
- Цукор – 2 ст. л.
- Перець горошком – 15 шт.
- Гвоздика – 15 шт.
- Кріп (сухий або свіжий) – за смаком
- Олія
Спосіб приготування:
- Гриби і спеції укласти в каструлю, залити водою.
- Коли вода закипить, додати сіль і цукор, перемішати.
- За одну хвилину додати оцет і варити 30 хвилин.
- Шумівкою розкласти гриби в стерилізовані банки, розсіл має трохи покривати гриби.
- Зверху налити по 1 ст. л. олії.
- Прибрати в холодильник на дві доби. Зберігаються мариновані гливи до одного місяця.
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