Як приготувати пшоняники та нагодувати смачним сніданком усю сім'ю

Пшоняники можуть бути різними, солодкими та солоними. Втім, як і сирники. Наприклад, по-скандинавськи, коли в них додається трохи картоплі.
У рецепті на сторінці lovebroccoly до пшоняників додаються сухофрукти, які, як ми знаємо, потрібно ретельно промити. А ще краще – потримати у гарячій воді.
Пшоняники із сухофруктами та бананом / Фото: instagram.com/lovebroccoly
Пшоняники із сухофруктами та бананом
Інгредієнти:
- готова пшоняна каша – 300-350 г;
- родзинки, курага – 1 жменя;
- стиглий банан – 1 шт.;
- борошно – 2 жмені в кашу та трохи для обвалювання.
Як приготувати:
- Пшоняну кашу трохи підігріти, розім'яти виделкою, додати пюре з банана, промиті та нарізані сухофрукти, борошно, ретельно розмішати.
- Сформувати пшоняники, обваляти в борошні, надати форму сирника та обсмажити з двох боків до рум'яної скоринки.⠀⠀