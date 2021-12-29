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Как приготовить пшенники и накормить вкусным завтраком всю семью

Ирина Маслова
29 декабря, 07:01
Понятно, что нужна пшенная каша. Также в рецепте используются изюм, курага и пюре из одного спелого банана

Пшенники могут быть разными, сладкими и солеными. Впрочем, как и сырники. Например, по-скандинавски, когда в них добавляется немного картофеля.

В рецепте на странице lovebroccoly к пшенникам добавляются сухофрукты, которые, как мы знаем, нужно тщательно промыть. А еще лучше – подержать в горячей воде.

Пшенники с сухофруктами и бананом / Фото: instagram.com/lovebroccoly

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Пшенники с сухофруктами и бананом

Ингредиенты:

  • готовая пшенная каша – 300-350 г;
  • изюм, курага – 1 горсть;
  • спелый банан – 1 шт⁣.;
  • мука – 2 горсти в кашу и немного для обваливания⁣⁣.

Как приготовить:

  1. Пшенную кашу чуть подогреть, размять вилкой, добавить пюре из банана, промытые и нарезанные сухофрукты, муку, тщательно размешать.⁣⁣⠀
  2. ⁣⁣Сформировать пшенники, обвалять в муке, придать форму сырника и обжарить с двух сторон до румяной корочки.⁣⁣