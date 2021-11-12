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Сырники по-скандинавски – необычный рецепт любимого завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
12 ноября, 07:01
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Необычность состоит в том, что в составе есть картофельное пюре. Но это не означает, что эти сырники будут невкусными. Подавать их лучше к овощному салату
Сырники по-скандинавски - рецепт
Сырники по-скандинавски - рецепт / Фото: instagram.com/domashniaja_eda

Сырники бывают разными. Есть сырники классические, бывают с ягодами или шоколадом. И наверняка есть многие, которые могли предположить, что их можно готовить с картофелем, но чтобы взять и приготовить – таких единицы.

Почему их еще называют скандинавскими, неизвестно. А вот пополнить список любимых рецептов вечно актуальных сырников стоит. Фудблогер domashniaja_eda поделилась таким.

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Сырники с картофелем

Ингредиенты:

  • 300 г картофеля (или 2 крупные картофелины);
  • 200 г творога;
  • 80 г муки + на присыпку;
  • 1 зуб. чеснока;
  • 1 яйцо;
  • соль, перец – по вкусу;
  • укроп – по желанию.

Как приготовить:

  1. Картофель очистить, вымыть и отварить в подсоленной воде до готовности. Отвар слить, картофель размять в пюре и остудить. Можно остудить, потом пропустить через мясорубку.
  2. Творог также пропустить через мясорубку (если мягкий, то можно этого и не делать).
  3. Соединить картофель, творог, яйцо, добавить измельченный укроп (1 ст. л.), пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, перемешать. Затем, подсыпая муку, замесить тесто. Тесто получится вязковатым.
  4. Разделить тесто на равные кусочки, припыляя мукой, сформовать сырники. Жарить на сковороде с разогретым растительным маслом до золотистой корочки.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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