Як яскраво та оригінально прикрасити яйця на Великдень – 5 способів

Як ніколи цього Великдня великою популярністю користується декор у кольорах прапора України, пофарбувати так яйця дуже просто.

Також активно використовуються наліпки, зараз їх величезний вибір на будь-який смак. З таким способом оформлення великодніх яєць впорається дитина.

Як красиво прикрасити яйця на Великдень / Фото: pexels.com

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Декілька дуже симпатичних варіянтів декорування знайдете нижче.

Використовуйте мережива та стрічки

Мереживо можуть бути будь-якими. Головне – не ширше за довжину яєць. Фіксується за допомогою краплі клею на внутрішньому боці тканини.

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Зі стрічок можна зробити гарний бант або обмотати яйце по всій довжині.

Тут важливо враховувати колірну гамму, відтінки стрічок з мереживом мають гармонувати з кольором яєць.

Декупаж за допомогою серветки

Для декупажу вибирайте серветки з яскравим малюнком

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Дуже популярний спосіб, великодні яйця виходять дуже симпатичними та оригінальними. Купіть серветки з малюнком, вони мають бути на білій підкладці, яку треба зняти.

Потім виріжте малюнок. Варене яйце змастіть яєчним білком, акуратно приклейте вирізаний малюнок. Коли білок підсохне, змастіть великоднє яйце краплею олії.

Як просто зробити мармурові яйця – дізнаєтесь тут.

Використовуйте яскраві серветки

Яйце можна перетворити на великоднього кролика, зробивши вуха з серветки / Фото: pexels.com

Це дуже милий варіянт прикраси великодніх яєць. Їх можна пофарбувати в жовтий колір за допомогою барвника або куркуми, фломастером оформити мордочку, а вуха, як на фото вище, зробити із серветки.

Серветка обмотує яйце та скріплюється ниткою або степлером.

Яскраво-жовті яйця можна отримати, якщо використовувати куркуму. Детально читайте тут.

Декоруйте простим візерунком за допомогою фарб

Яйца можна прикрасити звичайними фарбами / Фото: Pinterest

Ще один дуже простий спосіб, з яким впораються діти. Потрібно пофарбувати яйця у світлі відтінки, так добре буде видно декор.

Можна використовувати акрилові або олійні фарби. На фото вище – золотавий колір. Допомогти фарбі висохнути швидше зможе фен.

Спеціяльні наліпки сподобаються і дітям, і дорослим

Великодні яйця Фото: depositphotos.com / Фото: Depositphotos

Тут бачимо, що використовувалися наліпки. Їхній асортимент нині дуже великий.

Найпопулярніші – це щільні наліпки, що наносяться на все яйце. Картинки бувають стриманішими, з великодньою тематикою, а бувають потішними, які більше підійдуть для дітей.